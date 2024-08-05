atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:24

Published Сегодня, 02:24

Modified Сегодня, 02:26

Updated Сегодня, 02:26

Есть погибший

Жуткая смерть: водитель врезался в две фуры и погиб на новосибирской трассе

5 августа 2024, 02:24
Фото: ГАИ
Есть погибший

Водитель врезался в две фуры и погиб на новосибирской трассе

В Искитимском районе Новосибирской области случилось смертельное ДТП, подробности дали в ГАИ.

Все произошло в 5 утра 5 августа. Легковым автомобилем Honda Civic управлял 24-летний мужчина. Он ехал со стороны Барнаула до Новосибирска.

В один момент легковая машина решила совершить обгон и выехала на встречную полосу. Делать это запрещали знаки и разметка. Не заметив препятствие, автомобиль врезался в грузовик «Скания» с полуприцепом, затем транспортное средство отбросило в еще одну фуру той же марки.

Итог ДТП был трагичным. Водитель легковушки погиб. Травмы получил его пассажир. Их характер не уточняется. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.

Массовое ДТП с «перевертышем» произошло в Дзержинском районе Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Что творят самокатчики: пугающая статистика ДТП в НовосибирскеМигранта — «авторитета» задержали после ДТП с детьми под НовосибирскомКаждые два дня в Новосибирской области люди гибнут в ДТП
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Погиб#Искитимский район
Подпишитесь
Карма, испытания, боль: волна неудач обрушится на россиян в ретроградный Меркурий
Сегодня, 04:03
В массовой драке заметили цыган, грубых женщин и пьяных жителей Новосибирска
Сегодня, 05:39
Бастрыкин заинтересовался избиением подростка неизвестным в Новосибирске
Сегодня, 05:36
Новый начальник департамента земельных отношений назначен в мэрии Новосибирска
Сегодня, 05:34
Слизни атакуют новосибирских дачников: как с ними бороться, рассказал биолог
Сегодня, 05:19
Где посмотреть нового «Дедпула» в Новосибирске — список кинотеатров
Сегодня, 04:27