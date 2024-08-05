Жуткая смерть: водитель врезался в две фуры и погиб на новосибирской трассе

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
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Все произошло в 5 утра 5 августа. Легковым автомобилем Honda Civic управлял 24-летний мужчина. Он ехал со стороны Барнаула до Новосибирска.
В один момент легковая машина решила совершить обгон и выехала на встречную полосу. Делать это запрещали знаки и разметка. Не заметив препятствие, автомобиль врезался в грузовик «Скания» с полуприцепом, затем транспортное средство отбросило в еще одну фуру той же марки.
Итог ДТП был трагичным. Водитель легковушки погиб. Травмы получил его пассажир. Их характер не уточняется. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.