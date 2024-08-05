Жуткая смерть: водитель врезался в две фуры и погиб на новосибирской трассе

В один момент легковая машина решила совершить обгон и выехала на встречную полосу. Делать это запрещали знаки и разметка. Не заметив препятствие, автомобиль врезался в грузовик «Скания» с полуприцепом, затем транспортное средство отбросило в еще одну фуру той же марки.