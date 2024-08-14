Дважды проиндексируют пенсии работающим новосибирцам

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
В феврале пенсии скорректируют с учетом роста потребительских цен за 2024 год. Пересмотрят как страховую часть, так и фиксированную.
С 1 апреля также пройдет корректировка, но она не будет распространяться на всю пенсию и будет зависеть от доходов СФР. Однако перерасчет коснется исключительно страховой части пенсии, на которую влияет специальный коэффициент.
Такая двухэтапная схема индексации будет применяться каждый год. В июле было решено возобновить индексацию пенсий тем россиянам, кто продолжает работать. Последний раз это делали в 2016 году.
Ранее мы рассказывали о новых выплатах, которые могут начать выдавать на каждого ребенка. Новосибирские родители рассказали, сколько потратят на подготовку к школе. Можно поучаствовать в опросе. Предлагаем сравнить с тем, сколько на самом деле стоит собрать полный школьный набор.