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Дважды проиндексируют пенсии работающим новосибирцам

Дважды проиндексируют пенсии работающим новосибирцам

14 августа 2024, 08:58
Фото: 1MI
В 2025 году работающих пенсионеров Новосибирской области ждут сразу две индексации пенсий — в феврале и апреле, рассказали в Социальном фонде России (СФР).

В феврале пенсии скорректируют с учетом роста потребительских цен за 2024 год. Пересмотрят как страховую часть, так и фиксированную.

С 1 апреля также пройдет корректировка, но она не будет распространяться на всю пенсию и будет зависеть от доходов СФР. Однако перерасчет коснется исключительно страховой части пенсии, на которую влияет специальный коэффициент.

Такая двухэтапная схема индексации будет применяться каждый год. В июле было решено возобновить индексацию пенсий тем россиянам, кто продолжает работать. Последний раз это делали в 2016 году.

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Ранее мы рассказывали о новых выплатах, которые могут начать выдавать на каждого ребенка. Новосибирские родители рассказали, сколько потратят на подготовку к школе. Можно поучаствовать в опросе. Предлагаем сравнить с тем, сколько на самом деле стоит собрать полный школьный набор.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Пенсии#Пенсионеры
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