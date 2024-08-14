Дважды проиндексируют пенсии работающим новосибирцам

Ранее мы рассказывали о новых выплатах, которые могут начать выдавать на каждого ребенка. Новосибирские родители рассказали, сколько потратят на подготовку к школе. Можно поучаствовать в опросе. Предлагаем сравнить с тем, сколько на самом деле стоит собрать полный школьный набор.