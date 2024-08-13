Выплаты к учебному году каждому школьнику собираются ввести в РФ — сколько дадут?

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В тексте законопроекта сказано, что выплаты приурочены к началу учебного года, в случае принятия граждане РФ смогут получить ее с августа по декабрь. Законопроект предлагает делать выплаты одному из законных представителей ребенка от 6 до 18 лет, а также учащимся инвалидам от 18 до 23 лет.
В качестве размера выплаты авторы законопроекта предложили федеральный прожиточный минимум на детей. В 2025 году это будет 17,2 тысячи рублей.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года.
Ранее мы выяснили, на какие выплаты к новому учебному году могут претендовать многодетные семьи. Также в СФР ответили, будут ли в этом году выплачивать по 10 тысяч на каждого ребенка.