Выплаты к учебному году каждому школьнику собираются ввести в РФ — сколько дадут?

В тексте законопроекта сказано, что выплаты приурочены к началу учебного года, в случае принятия граждане РФ смогут получить ее с августа по декабрь. Законопроект предлагает делать выплаты одному из законных представителей ребенка от 6 до 18 лет, а также учащимся инвалидам от 18 до 23 лет.