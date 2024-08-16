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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Проблему устраняют

Дюкер всплыл из-за обмеления Оби в Новосибирске — он может топить корабли

16 августа 2024, 11:37
Фото: МЧС
Проблему устраняют

Дюкер всплыл из-за обмеления Оби в Новосибирске

Корабли могут потонуть из-за всплывшего дюкера на Оби в Новосибирске, сообщили в МЧС.

Дюкер, это напорная труба, которая проведена под руслом реки. Сейчас в Новосибирской области наблюдается обмеление реки Обь. В связи с этим, наружу сплыл дюкер.

Для судоводителей это может грозить крушением. Речь идет об участке правой стороны реки, ниже Димитровского моста, в створе улицы Саратовская.

Водителей кораблей и других транспортных средств попросили быть внимательнее, особенно в темное время суток, ведь это препятствие создает риск аварий.

Фото: МЧС

Тем временем новосибирцы все еще могут поплавать на сапсерфах, а мы нашли самые интересные места.

Фото на закате и прогулки по реке: где в Новосибирске можно поплавать на sup-бордах
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