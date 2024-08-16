Дюкер всплыл из-за обмеления Оби в Новосибирске — он может топить корабли

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Дюкер, это напорная труба, которая проведена под руслом реки. Сейчас в Новосибирской области наблюдается обмеление реки Обь. В связи с этим, наружу сплыл дюкер.
Для судоводителей это может грозить крушением. Речь идет об участке правой стороны реки, ниже Димитровского моста, в створе улицы Саратовская.
Водителей кораблей и других транспортных средств попросили быть внимательнее, особенно в темное время суток, ведь это препятствие создает риск аварий.