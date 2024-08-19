atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:51

Published Сегодня, 02:51

Modified Сегодня, 02:53

Updated Сегодня, 02:53

ДТП

Два человека погибли в страшном ДТП под Новосибирском

19 августа 2024, 02:51
Фото: 1MI
ДТП
Авария со смертельным исходом случилась в одном из районов Новосибирской области, подробности дали в полиции.

ДТП случилось в Татарском районе в ночь с 18 на 19 августа. Машина Chevrolet Niva ехала из Новосибирска до Омска. Внезапно водитель легковушки, 28-летний мужчина, выехал на встречную полосу и врезался в грузовое авто.

Как итог, в аварии погибли сам водитель легковушки и его пассажир, личность которого еще не установлена. Теперь детали инцидента проверят в ГАИ.

Недавно в Новосибирске насмерть переехали пенсионерку

Пенсионеры упали в траншею теплотрассы после ДТП с грузовиком в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Мигрант-мажор мог дать взятку полицейскому после ДТП под НовосибирскомЗа увечья бабушки в ДТП у подъезда будут судить пенсионера в НовосибирскеВ лобовом ДТП с фурой погиб молодой водитель из Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Погиб#18+
Подпишитесь
Мошенники выдают себя за полицейских и дурят россиян — новая схема
Сегодня, 01:52
В Новосибирске намерены отремонтировать дорогу у Димитровского моста
Вчера, 09:44
Возвращение «чешуи» на купол оперного театра в Новосибирске откладывается
Вчера, 05:26
Мигранта с фальшивым паспортом поймали в Новосибирской области
Вчера, 04:30
На праздник «День журавля» приглашает зоопарк Новосибирска
17 августа, 04:41
Региональной столицей развлечений назвали Новосибирск — артисты собирают стадионы
16 августа, 09:58