Два человека погибли в страшном ДТП под Новосибирском

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ДТП случилось в Татарском районе в ночь с 18 на 19 августа. Машина Chevrolet Niva ехала из Новосибирска до Омска. Внезапно водитель легковушки, 28-летний мужчина, выехал на встречную полосу и врезался в грузовое авто.
Как итог, в аварии погибли сам водитель легковушки и его пассажир, личность которого еще не установлена. Теперь детали инцидента проверят в ГАИ.
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