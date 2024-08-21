Эксперт дала отпускницам совет по перевозке украшений

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Туристкам дали простой совет, как не потерять и не испортить взятые с собой в отпуск украшения. По мнению эксперта по ювелирным изделиям компании Pandora Сары Роулендс, один из простых, но действенных способов защитить украшения в путешествии — это использование обычной пищевой пленки.
Необходимо во время сборов в дорогу разложить украшения на одной половине пленки, накрыть второй половиной, и аккуратно свернуть в трубочку. Трубочку затем можно упаковать в мешочек или коробку. Так вы сможете довезти их до курорта в целости, и не мучиться с распутыванием перед первой прогулкой по набережной.
Женщины обычно не задумываясь кладут все взятые с собой в путешествие серьги в одну коробку, а то и вовсе в кошелек. Такой подход неверен и может привести к тому, что они повредятся, а то и вовсе погнутся.
Чтобы не возиться потом с ремонтом, Сара Роулендс советует проколоть в кусочке картона отверстия и продеть в них серьги.
Эксперт напомнила, что в отпуск лучше не брать украшения большой стоимости, или те, которые вам особо дороги. Первые могут вызвать интерес у злоумышленников, а вторые легко потерять на пляже, или забыть в отеле.
Перед поездкой составьте и перепишите список своих сокровищ, можно и просто их сфотографировать. Это поможет не забыть ничего при сборах домой.
Поэтому, чтобы поездка на курорт принесла лишь положительные эмоции, необходимо подумать о сохранности ваших вещей.