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Published Сегодня, 05:18

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Updated Сегодня, 05:20

Эксперт дала отпускницам совет по перевозке украшений

Эксперт дала отпускницам совет по перевозке украшений

21 августа 2024, 05:18
Фото: 1MI
Почти все женщины пользуются украшениями, но во время отпуска есть риск потерять их или испортить.

Туристкам дали простой совет, как не потерять и не испортить взятые с собой в отпуск украшения. По мнению эксперта по ювелирным изделиям компании Pandora Сары Роулендс, один из простых, но действенных способов защитить украшения в путешествии — это использование обычной пищевой пленки.

Необходимо во время сборов в дорогу разложить украшения на одной половине пленки, накрыть второй половиной, и аккуратно свернуть в трубочку. Трубочку затем можно упаковать в мешочек или коробку. Так вы сможете довезти их до курорта в целости, и не мучиться с распутыванием перед первой прогулкой по набережной.

Женщины обычно не задумываясь кладут все взятые с собой в путешествие серьги в одну коробку, а то и вовсе в кошелек. Такой подход неверен и может привести к тому, что они повредятся, а то и вовсе погнутся.

Чтобы не возиться потом с ремонтом, Сара Роулендс советует проколоть в кусочке картона отверстия и продеть в них серьги.

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Эксперт напомнила, что в отпуск лучше не брать украшения большой стоимости, или те, которые вам особо дороги. Первые могут вызвать интерес у злоумышленников, а вторые легко потерять на пляже, или забыть в отеле.

Перед поездкой составьте и перепишите список своих сокровищ, можно и просто их сфотографировать. Это поможет не забыть ничего при сборах домой.

Поэтому, чтобы поездка на курорт принесла лишь положительные эмоции, необходимо подумать о сохранности ваших вещей.

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