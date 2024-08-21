Эксперт дала отпускницам совет по перевозке украшений

Необходимо во время сборов в дорогу разложить украшения на одной половине пленки, накрыть второй половиной, и аккуратно свернуть в трубочку. Трубочку затем можно упаковать в мешочек или коробку. Так вы сможете довезти их до курорта в целости, и не мучиться с распутыванием перед первой прогулкой по набережной.