Стела «Новосибирск — город трудовой доблести» появится в Хилокском микрорайоне

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Предлагается установить стелу «Новосибирск — город трудовой доблести» на перекрестке улиц Хилокской и Петухова. Идею предложил женский совет, ведущий деятельность в Ленинском районе. По проекту, длина стелы 20 метров, а высота — 5.
Чтобы установка состоялась и проект одобрили, необходимы публичные слушания. Предложения или поправки можно внести до 18 сентября. Подвести итоги муниципалитет планирует 23 сентября.
На Хилке продолжают избавляться от нелегальных кафе, а также устаревших реклам и нелегальных мигрантов. Микрорайон планируют обновить.