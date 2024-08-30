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Стела «Новосибирск — город трудовой доблести» появится в Хилокском микрорайоне

Стела «Новосибирск — город трудовой доблести» появится в Хилокском микрорайоне

30 августа 2024, 07:40
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Стелу могут поставить в одном из районов левого берега Новосибирска, сообщили в мэрии.

Предлагается установить стелу «Новосибирск — город трудовой доблести» на перекрестке улиц Хилокской и Петухова. Идею предложил женский совет, ведущий деятельность в Ленинском районе. По проекту, длина стелы 20 метров, а высота — 5.

Чтобы установка состоялась и проект одобрили, необходимы публичные слушания. Предложения или поправки можно внести до 18 сентября. Подвести итоги муниципалитет планирует 23 сентября.

Фото: мэрия

На Хилке продолжают избавляться от нелегальных кафе, а также устаревших реклам и нелегальных мигрантов. Микрорайон планируют обновить.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#Хилокский рынок#Стела#Изменения#Хилокский жилмассив
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