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Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Здания были построены в начале 20 века

Комплекс ресторанов у областного правительства продают за 2 млрд рублей

4 сентября 2024, 11:51
Фото: 2GIS
Здания были построены в начале 20 века
Собственник продает исторические здания как стабильный арендный бизнес, следует из информации сайта бесплатных объявлений.

На сайте бесплатных объявлений Авито появилась информация о продаже компанией Building Management System комплекса зданий на Красном проспекте, 22. Все помещения отремонтированы и сданы арендаторам, среди которых бутики и заведения общепита.

«В непосредственной близости расположены администрация области, мэрия города, здание филармонии и бизнес-центры. Отличное место для привлечения клиентов и гостей!», — говорится в сообщении о продаже.

Владелец оценивает недвижимость в 2,1 млрд рублей.

Так здания выглядели до революцииТак здания выглядели до революции
А так в наши дниА так в наши дни
Так здания выглядели до революции
Фото: 2GIS

Речь идет о комплексе, в составе которого двухэтажные дома, построенные зажиточными купцами Иваном Суриковым и Никоном Молчановым в начале 20 века. Тогда в них так же процветала торговля, а после революции тут разместилась типография и редакция газеты «Советская Сибирь». После переезда газетчиков в новые помещения в Левобережье, здесь продолжали выпускать печатную продукция — полиграфкомбинат работал до своего банкротства в 2007 году. Первый бар в исторических помещениях открыли в 2011 году.

Строения имеют статус объектов культурного наследия регионального значения.

Тем временем, на ремонт здания, построенного в 30-х годах для треста «Запсибзолото», которое так же признано памятником и находится по диагонали через дорогу от купеческих построек, областное правительство собирается потратить 58 млн рублей.

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