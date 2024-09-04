Комплекс ресторанов у областного правительства продают за 2 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
На сайте бесплатных объявлений Авито появилась информация о продаже компанией Building Management System комплекса зданий на Красном проспекте, 22. Все помещения отремонтированы и сданы арендаторам, среди которых бутики и заведения общепита.
«В непосредственной близости расположены администрация области, мэрия города, здание филармонии и бизнес-центры. Отличное место для привлечения клиентов и гостей!», — говорится в сообщении о продаже.
Владелец оценивает недвижимость в 2,1 млрд рублей.
Речь идет о комплексе, в составе которого двухэтажные дома, построенные зажиточными купцами Иваном Суриковым и Никоном Молчановым в начале 20 века. Тогда в них так же процветала торговля, а после революции тут разместилась типография и редакция газеты «Советская Сибирь». После переезда газетчиков в новые помещения в Левобережье, здесь продолжали выпускать печатную продукция — полиграфкомбинат работал до своего банкротства в 2007 году. Первый бар в исторических помещениях открыли в 2011 году.
Строения имеют статус объектов культурного наследия регионального значения.
Тем временем, на ремонт здания, построенного в 30-х годах для треста «Запсибзолото», которое так же признано памятником и находится по диагонали через дорогу от купеческих построек, областное правительство собирается потратить 58 млн рублей.