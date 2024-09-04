Комплекс ресторанов у областного правительства продают за 2 млрд рублей

Речь идет о комплексе, в составе которого двухэтажные дома, построенные зажиточными купцами Иваном Суриковым и Никоном Молчановым в начале 20 века. Тогда в них так же процветала торговля, а после революции тут разместилась типография и редакция газеты «Советская Сибирь». После переезда газетчиков в новые помещения в Левобережье, здесь продолжали выпускать печатную продукция — полиграфкомбинат работал до своего банкротства в 2007 году. Первый бар в исторических помещениях открыли в 2011 году.