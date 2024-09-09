Житель Новосибирска принес на «Битву шефов» странное блюдо — чем он удивил поваров

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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Updated Сегодня, 02:22
Тимофей Питимиров, которому 25 лет, является поваром. Он живет в Новосибирске, а про его карьеру расскажут на шоу.
Он пришел поучаствовать в «Битве шефов». Ведущими являются Константин Ивлев и Ренат Агзамов. Они ищут главные таланты страны в поварском деле.
На кастинг новосибирец принес рамэн с пшеничной лапшой. Странное блюдо не так давно стало набирать популярность в России. Оно является японским национальным угощением. Дойдет ли сибиряк до финала, станет известно после выхода программы на телеэкраны.
Поучаствовать в шоу кондитеров приезжала новосибирская школьница. Ее инопланетный торт разочаровал ведущих.