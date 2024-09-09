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Published Сегодня, 02:20

Modified Сегодня, 02:22

Updated Сегодня, 02:22

Выиграет ли новосибирский повар

Житель Новосибирска принес на «Битву шефов» странное блюдо — чем он удивил поваров

9 сентября 2024, 02:20
Фото: телеканал «Пятница»
Выиграет ли новосибирский повар

Повар из Новосибирска принес на кулинарное шоу Ивлеву и Агзамову рамэн

Побороться за приз в кулинарном шоу пришел повар из Новосибирска, сообщил телеканал «Пятница!».

Тимофей Питимиров, которому 25 лет, является поваром. Он живет в Новосибирске, а про его карьеру расскажут на шоу.

Он пришел поучаствовать в «Битве шефов». Ведущими являются Константин Ивлев и Ренат Агзамов. Они ищут главные таланты страны в поварском деле.

На кастинг новосибирец принес рамэн с пшеничной лапшой. Странное блюдо не так давно стало набирать популярность в России. Оно является японским национальным угощением. Дойдет ли сибиряк до финала, станет известно после выхода программы на телеэкраны.

Поучаствовать в шоу кондитеров приезжала новосибирская школьница. Ее инопланетный торт разочаровал ведущих.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Кулинария#Еда#Шоу#Повар#Кастинг#Битва шефов
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