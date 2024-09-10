«И на все вопросы отвечать: „Всегда живой! “ — 60 лет Егору Летову

Егор Летов — фигура такой величины и настолько противоречивая, что анализировать его творчество, а уж тем более, давать какие-то оценки, сложно, да и не нужно. «Гражданскую оборону», сайд-проекты и сольники каждый воспринимает по-своему. И наверное, один из главных моментов стихов Летова — многослойность, сложность конструкций, отсутствие морализаторства и готовых выводов. Не перестают звучать голоса, что эти тексты непонятны, и вообще какой-то набор слов на фоне странной музыки. Но это уже вопрос к слушателю, а не к музыканту.