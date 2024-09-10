Новосибирск сковали километровые пробки — где сложнее всего проехать

Причиной дорожного затора стало ДТП. Авария оказалась незначительной, но из-за нее затруднено движение по Октябрьскому мосту. Причиной происшествия стало то, что в левом ряду «притерлись» две иномарки, о чем передают очевидцы. Длина пробки составляет более километра.