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Пробка на мосту

Новосибирск сковали километровые пробки — где сложнее всего проехать

10 сентября 2024, 01:38
Фото: atas.info
Пробка на мосту

Во вторник утром автомобильные пробки сковали Новосибирск

В Новосибирске образовались пробки утром 10 сентября, что показывают данные сервисов.

Причиной дорожного затора стало ДТП. Авария оказалась незначительной, но из-за нее затруднено движение по Октябрьскому мосту. Причиной происшествия стало то, что в левом ряду «притерлись» две иномарки, о чем передают очевидцы. Длина пробки составляет более километра.

По данным 2ГИС, ситуация с пробками оценивается на 6 баллов из 10. Причем труднее всего проехать по правому берегу, где стоит Большевистская, Кирова, Бориса Богаткова и другие улицы.

«Яндекс. Карты» оценивают заторы на 6 баллов. По информации сервиса, на левом берегу стоит улица Ватутина, Немировича-Данченко, проезд Энергетиков.

Фото: 2ГИС

Недавно стали известны самые аварийные городские улицы, которые лучше объезжать стороной.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Пробки#ДТП#Авария#Автомобиль#Автомобили
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