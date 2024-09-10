Новосибирск сковали километровые пробки — где сложнее всего проехать

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Причиной дорожного затора стало ДТП. Авария оказалась незначительной, но из-за нее затруднено движение по Октябрьскому мосту. Причиной происшествия стало то, что в левом ряду «притерлись» две иномарки, о чем передают очевидцы. Длина пробки составляет более километра.
По данным 2ГИС, ситуация с пробками оценивается на 6 баллов из 10. Причем труднее всего проехать по правому берегу, где стоит Большевистская, Кирова, Бориса Богаткова и другие улицы.
«Яндекс. Карты» оценивают заторы на 6 баллов. По информации сервиса, на левом берегу стоит улица Ватутина, Немировича-Данченко, проезд Энергетиков.