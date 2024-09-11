Дорожники загадили реку под Новосибирском

Новосибирец пожаловался в прокуратуру, что одно дорожное учреждение разместило отвалы грунта на берегу Оби. Он смывался водой, что могло нанести природным ресурсам значительный ущерб. К тому же, гора препятствия просто не давала людям пройти к реке.