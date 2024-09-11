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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Берег теперь чистый

Дорожники загадили реку под Новосибирском

11 сентября 2024, 04:23
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Берег теперь чистый

Прокуратура помогла расчистить берег реки Обь под Новосибирском

Берег реки Обь удалось восстановить после вмешательства прокуратуры, сообщили в ведомстве.

Новосибирец пожаловался в прокуратуру, что одно дорожное учреждение разместило отвалы грунта на берегу Оби. Он смывался водой, что могло нанести природным ресурсам значительный ущерб. К тому же, гора препятствия просто не давала людям пройти к реке.

Тогда прокуратура провела проверку. После этого береговую зону расчистили. Также места размещения таких отходов оградили, чтобы они не попадали в воду.

Должностное лицо привлекли к ответственности. За нарушение закона об охране природы его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Фото: прокуратура НСО

Ранее мы показали, как выглядит парк «Каменка» в Новосибирске за 400 млн рублей — там грязно и воняет.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Прокуратура#Проверка#Река Обь
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