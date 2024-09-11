Дорожники загадили реку под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Новосибирец пожаловался в прокуратуру, что одно дорожное учреждение разместило отвалы грунта на берегу Оби. Он смывался водой, что могло нанести природным ресурсам значительный ущерб. К тому же, гора препятствия просто не давала людям пройти к реке.
Тогда прокуратура провела проверку. После этого береговую зону расчистили. Также места размещения таких отходов оградили, чтобы они не попадали в воду.
Должностное лицо привлекли к ответственности. За нарушение закона об охране природы его оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Ранее мы показали, как выглядит парк «Каменка» в Новосибирске за 400 млн рублей — там грязно и воняет.