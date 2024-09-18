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Posted 18 сентября, 02:01

Published 18 сентября, 02:01

Modified 18 сентября, 02:03

Updated 18 сентября, 02:03

Мужчина погиб

Пенсионера насмерть сбили на трассе под Новосибирском

18 сентября 2024, 02:01
Фото: 1MI
Мужчина погиб
В Новосибирской области случилась смертельная авария с пешеходом, подробности дали в ГАИ.

Инцидент случился в Мошковском районе рано утром 18 сентября. На автомобиле «ГАЗ Валдай» ехал 25-летний мужчина. Двигался он по Северному обходу Новосибирска, со стороны Болотного до областной столицы.

Проехав 60 километров трассы, внезапно он сбил идущего пешехода. На одежде сибиряка не было световозвращающих элементов, от чего тот был незаметен.

Пострадавший получил тяжелые смертельные травмы. Ему было 65 лет. Теперь правоохранители выясняют все детали произошедшего.

Фото: ГАИ

И это не единственная гибель пешехода на трассе.

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