Под Новосибирском два человека погибли после столкновения с КамАЗом

Posted 19 сентября, 01:42
Published 19 сентября, 01:42
Modified 19 сентября, 01:44
Updated 19 сентября, 01:44
Инцидент произошел в ночь на 19 сентября под Барабинском. Машина LADA Largus ехала по трассе «Иртыш». Ее вел водитель, которому было 42 года.
В один момент легковушка перестроилась на встречку, где случилось столкновение с КамАЗом. Авария унесла жизни двух человек. Травмы, от которых скончались люди, получил водитель LADA и его пассажирка, которой на вид от 40 до 50 лет.
Теперь в обстоятельствах ДТП разберутся правоохранители. Ранее грузовик сбил пешехода — он погиб.