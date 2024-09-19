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Posted 19 сентября, 01:42

Published 19 сентября, 01:42

Modified 19 сентября, 01:44

Updated 19 сентября, 01:44

Люди погибли

Под Новосибирском два человека погибли после столкновения с КамАЗом

19 сентября 2024, 01:42
Фото: 1MI
Люди погибли
На новосибирской трассе произошло ДТП, в котором погибли люди, подробности уточнили в ГАИ.

Инцидент произошел в ночь на 19 сентября под Барабинском. Машина LADA Largus ехала по трассе «Иртыш». Ее вел водитель, которому было 42 года.

В один момент легковушка перестроилась на встречку, где случилось столкновение с КамАЗом. Авария унесла жизни двух человек. Травмы, от которых скончались люди, получил водитель LADA и его пассажирка, которой на вид от 40 до 50 лет.

Теперь в обстоятельствах ДТП разберутся правоохранители. Ранее грузовик сбил пешехода — он погиб.

Фото: ГАИ
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Погиб#Барабинск#18+
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