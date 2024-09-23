Все жилые дома и соцобъекты в Новосибирской области подключат к теплу до конца недели

Согласно докладу Евгения Назарова, полный разворот отопительных систем всех муниципальных образований региона планируется завершить в течение этой недели, график подключения в оставшихся муниципалитетах — от трех до пяти дней. Будут подключены не только социальные объекты, но и весь жилой фонд.