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Posted 23 сентября, 09:35

Published 23 сентября, 09:35

Modified 23 сентября, 09:37

Updated 23 сентября, 09:37

Все жилые дома и соцобъекты в Новосибирской области подключат к теплу до конца недели

Все жилые дома и соцобъекты в Новосибирской области подключат к теплу до конца недели

23 сентября 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney
До конца недели к теплу должны быть подключены все социальные и жилые объекты Новосибирской области, заявил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Андрей Травников поручил министерству ЖКХ и энергетики Новосибирской области контролировать, чтобы ни у одного из муниципальных образований не было сбоев с подключением систем отопления.

«Сбои рассматриваем как аварийную ситуацию. Раз коллеги продекларировали, что подключаются на этой неделе, если будут отставания — значит, какие-то проблемы, будем разбираться», — подчеркнул губернатор.

Согласно докладу Евгения Назарова, полный разворот отопительных систем всех муниципальных образований региона планируется завершить в течение этой недели, график подключения в оставшихся муниципалитетах — от трех до пяти дней. Будут подключены не только социальные объекты, но и весь жилой фонд.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Отопление
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