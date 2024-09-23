Все жилые дома и соцобъекты в Новосибирской области подключат к теплу до конца недели

Posted 23 сентября, 09:35
Published 23 сентября, 09:35
Modified 23 сентября, 09:37
Updated 23 сентября, 09:37
Андрей Травников поручил министерству ЖКХ и энергетики Новосибирской области контролировать, чтобы ни у одного из муниципальных образований не было сбоев с подключением систем отопления.
«Сбои рассматриваем как аварийную ситуацию. Раз коллеги продекларировали, что подключаются на этой неделе, если будут отставания — значит, какие-то проблемы, будем разбираться», — подчеркнул губернатор.
Согласно докладу Евгения Назарова, полный разворот отопительных систем всех муниципальных образований региона планируется завершить в течение этой недели, график подключения в оставшихся муниципалитетах — от трех до пяти дней. Будут подключены не только социальные объекты, но и весь жилой фонд.