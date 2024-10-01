Мэр потребовал дать отопление в дома всех жителей Новосибирска 1 октября

Posted 1 октября, 07:30
Published 1 октября, 07:30
Modified 1 октября, 07:33
Updated 1 октября, 07:33
Отопительный сезон в Новосибирске начался 16 сентября и к 30 числу обещали подключить к теплу все дома в городе. Однако в несколько районах все еще холодные батареи. В дело даже вмешался глава СКР Александр Бастрыкин, отреагировав на жалобы сибиряков.
Мэр Максим Кудрявцев дал приказ подчиненным, чтобы они подключили отопление во все дома до вечера 1 октября. Также глава города поручил работать сотрудникам круглосуточно.
Мо данным карты «Мой Новосибирск», отопления нет в 304 объектах: среди них в 44 домах было аварийное отключение, а в остальных — плановое.
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