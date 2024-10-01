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Posted 1 октября, 07:30

Published 1 октября, 07:30

Modified 1 октября, 07:33

Updated 1 октября, 07:33

Отопление дали не во все дома

Мэр потребовал дать отопление в дома всех жителей Новосибирска 1 октября

1 октября 2024, 07:30
Фото: 1MI
Отопление дали не во все дома
Проблему с подачей отопления в Новосибирске обсудили во время совещания в администрации города.

Отопительный сезон в Новосибирске начался 16 сентября и к 30 числу обещали подключить к теплу все дома в городе. Однако в несколько районах все еще холодные батареи. В дело даже вмешался глава СКР Александр Бастрыкин, отреагировав на жалобы сибиряков.

Мэр Максим Кудрявцев дал приказ подчиненным, чтобы они подключили отопление во все дома до вечера 1 октября. Также глава города поручил работать сотрудникам круглосуточно.

Мо данным карты «Мой Новосибирск», отопления нет в 304 объектах: среди них в 44 домах было аварийное отключение, а в остальных — плановое.

Фото: map.novo-sibirsk.ru
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэр#Отопление#Отопительный сезон
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