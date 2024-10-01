Мэр потребовал дать отопление в дома всех жителей Новосибирска 1 октября

Отопительный сезон в Новосибирске начался 16 сентября и к 30 числу обещали подключить к теплу все дома в городе. Однако в несколько районах все еще холодные батареи. В дело даже вмешался глава СКР Александр Бастрыкин, отреагировав на жалобы сибиряков.