Водитель Toyota врезался в грузовик и погиб на трассе в Новосибирской области

Posted 3 октября, 01:21
Published 3 октября, 01:21
Modified 3 октября, 01:28
Updated 3 октября, 01:28
Все произошло вечером 2 октября на трассе «Иртыш». Автомобилист ехал на Toyota Caldina в сторону областного центра.
Проехав больше тысячи километров, он врезался в грузовик. В результате, погиб 41-летний водитель легковушки. Он не дождался бригаду скорой помощи. Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все причины и обстоятельства случившегося.
Ранее из прицепа КамАЗа выпали огромные металлические трубы прямо на дорогу. Водитель был пьян и даже не имел прав.
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