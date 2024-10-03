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Posted 3 октября, 01:21

Published 3 октября, 01:21

Modified 3 октября, 01:28

Updated 3 октября, 01:28

Мужчина погиб

Водитель Toyota врезался в грузовик и погиб на трассе в Новосибирской области

3 октября 2024, 01:21
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина погиб
В Новосибирской области водитель погиб после столкновения автомобиля с грузовиком, передают в ГАИ.

Все произошло вечером 2 октября на трассе «Иртыш». Автомобилист ехал на Toyota Caldina в сторону областного центра.

Проехав больше тысячи километров, он врезался в грузовик. В результате, погиб 41-летний водитель легковушки. Он не дождался бригаду скорой помощи. Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

Фото: ГАИ

Ранее из прицепа КамАЗа выпали огромные металлические трубы прямо на дорогу. Водитель был пьян и даже не имел прав.

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