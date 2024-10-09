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Posted 9 октября, 11:22

Published 9 октября, 11:22

Modified 9 октября, 11:24

Updated 9 октября, 11:24

В Первомайском районе отсутствует отопление

Режим ЧС вводят в Новосибирске — так ли это на самом деле

9 октября 2024, 11:22
Фото: 1MI
В Первомайском районе отсутствует отопление

В Новосибирске опровергли введение режима ЧС

В новосибирских СМИ распространилась информация о том, что в городе вводят режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия отопления в Первомайском районе. Разбираемся, что с этой новостью не так.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

«Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Новосибирске», — такими заголовками разродились некоторые СМИ и сообщества в Сети. Новость появилась на фоне отсутствия отопления в некоторых домах Первомайского района.

На самом деле в Первомайском районе Новосибирска был введен режим повышенной готовности. Это сделано для того, чтобы у администрации было больше рычагов как можно скорее устранить проблему.

«Для минимизации рисков, созданных частным поставщиком тепла, на территории района в сентябре был введен режим повышенной готовности. В настоящее время температура в системе отопления доведена до 64 градусов. Ситуация на контроле служб», — сообщили в мэрии.

Так что информацию о режиме чрезвычайной ситуации можно считать недостоверной.

С начала отопительного сезона в некоторых домах Первомайского района нет тепла. Это связано с многомиллионными долгами теплоснабжающих компаний перед поставщиками газа. Ранее одна из жительниц напрямую обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в проблеме, после чего ее стали обсуждать в СМИ.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Отопление#Теплоснабжение#Режим ЧС#Режим повышенной готовности
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