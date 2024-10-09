Режим ЧС вводят в Новосибирске — так ли это на самом деле

Posted 9 октября, 11:22
Published 9 октября, 11:22
Modified 9 октября, 11:24
Updated 9 октября, 11:24
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
«Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Новосибирске», — такими заголовками разродились некоторые СМИ и сообщества в Сети. Новость появилась на фоне отсутствия отопления в некоторых домах Первомайского района.
На самом деле в Первомайском районе Новосибирска был введен режим повышенной готовности. Это сделано для того, чтобы у администрации было больше рычагов как можно скорее устранить проблему.
«Для минимизации рисков, созданных частным поставщиком тепла, на территории района в сентябре был введен режим повышенной готовности. В настоящее время температура в системе отопления доведена до 64 градусов. Ситуация на контроле служб», — сообщили в мэрии.
Так что информацию о режиме чрезвычайной ситуации можно считать недостоверной.
С начала отопительного сезона в некоторых домах Первомайского района нет тепла. Это связано с многомиллионными долгами теплоснабжающих компаний перед поставщиками газа. Ранее одна из жительниц напрямую обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в проблеме, после чего ее стали обсуждать в СМИ.