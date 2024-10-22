Сотни литров паленого пива и вина нашли в Новосибирске

Posted 22 октября, 04:33
Published 22 октября, 04:33
Modified 22 октября, 04:35
Updated 22 октября, 04:35
На складе хранились тысячи банок и бутылок пива, виски и вина. Их подделывали и продавали под видом знакомых всем брендов.
Организовала склад этническая группа. Канал поставки накрыли, а алкоголь изъяли и отправили на экспертизу. Возбуждены дела за сбыт суррогата и его перевозку. Напомним, что употребление алкоголя крайне вредно для организма.
Также ФСБ изъяла тысячи пачек сигарет на сумму 15 млн рублей — все они хранились на складах. Крупнейшую партию алкоголя уже изымали в областной столице, причем в рекордных количествах.