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Posted 22 октября, 04:33

Published 22 октября, 04:33

Modified 22 октября, 04:35

Updated 22 октября, 04:35

Продукция была нелегальной

Сотни литров паленого пива и вина нашли в Новосибирске

22 октября 2024, 04:33
Фото: 1MI
Продукция была нелегальной
Силовики накрыли подпольный склад в Новосибирске с нелегальным алкоголем, сообщили в управлении ФСБ.

На складе хранились тысячи банок и бутылок пива, виски и вина. Их подделывали и продавали под видом знакомых всем брендов.

Организовала склад этническая группа. Канал поставки накрыли, а алкоголь изъяли и отправили на экспертизу. Возбуждены дела за сбыт суррогата и его перевозку. Напомним, что употребление алкоголя крайне вредно для организма.

Также ФСБ изъяла тысячи пачек сигарет на сумму 15 млн рублей — все они хранились на складах. Крупнейшую партию алкоголя уже изымали в областной столице, причем в рекордных количествах.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#ФСБ#Алкоголь#Контрафакт#Контрабанда
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