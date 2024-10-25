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Posted 25 октября, 03:52

Published 25 октября, 03:52

Modified 25 октября, 03:54

Updated 25 октября, 03:54

Метро еще не готово

Мэрия опровергла остановку строительства станции «Спортивная» в Новосибирске

25 октября 2024, 03:52
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Метро еще не готово
В Новосибирске не останавливают строительство станции метро «Спортивная», о чем информирует департамент транспорта мэрии.

Муниципалитет уточняет, что вскоре будет заключен муниципальный контракт, по которому начнутся работы по обеспечению безопасного проезда поездов. Кроме того, «Спортивную» продолжат охранять.

Зимой не станут продолжать выполнять работы, которые напрямую связаны с риском поломки оборудования в минусовые температуры. Консервация (заморозка всех работ) станции в планы мэрии не входит. Полная достройка возобновится весной 2025 года.

Сроки сдачи 14-й станции метро «Спортивная» переносят с 2022 года. Строить ее начали в 2019 году и продолжают делать это до сих пор.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Метро#Строительство#Станция "Спортивная"#Новосибирское метро
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