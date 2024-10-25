Мэрия опровергла остановку строительства станции «Спортивная» в Новосибирске

Posted 25 октября, 03:52
Published 25 октября, 03:52
Modified 25 октября, 03:54
Updated 25 октября, 03:54
Муниципалитет уточняет, что вскоре будет заключен муниципальный контракт, по которому начнутся работы по обеспечению безопасного проезда поездов. Кроме того, «Спортивную» продолжат охранять.
Зимой не станут продолжать выполнять работы, которые напрямую связаны с риском поломки оборудования в минусовые температуры. Консервация (заморозка всех работ) станции в планы мэрии не входит. Полная достройка возобновится весной 2025 года.
Сроки сдачи 14-й станции метро «Спортивная» переносят с 2022 года. Строить ее начали в 2019 году и продолжают делать это до сих пор.