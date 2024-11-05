Губернатор и мэр прокомментировали ситуацию с коммунальными ЧП в Новосибирске

Posted 5 ноября, 07:35
Published 5 ноября, 07:35
Modified 5 ноября, 07:37
Updated 5 ноября, 07:37
В ходе оперативного совещания в региональном правительстве мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что по состоянию на вторник, 5 ноября, в городе без тепла и горячей воды остаются 114 зданий, при этом все отключения плановые. Что касается ликвидаций последствий крупной аварии на насосной станции СГК в Калининском районе, которая произошла на прошлой неделе, то глава муниципалитета подчеркнул слаженную работу коммунальных служб и энергетиков, что позволило избежать отключения социальных учреждений.
Доклад Кудрявцева прокомментировал губернатор Травников. Он обратил дополнительное внимание мэрии на необходимость осуществления немедленной выплаты компенсаций ущерба жителям квартир, где из-за лопнувших батарей пострадало имущество. А причины аварии на насосной станции должны быть тщательно расследованы.
«Претензий к трубам нет, они выдержали. Есть очевидные претензии к людям и эксплуатирующим организациям», — заявил Андрей Травников.
В свою очередь, прокуратура потребовала от городских властей активизировать работу по устранению сотен котлованов и ям, вырытых в ходе ремонта тепловых сетей, который до сих пор не завершен.