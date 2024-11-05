Губернатор и мэр прокомментировали ситуацию с коммунальными ЧП в Новосибирске

В ходе оперативного совещания в региональном правительстве мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что по состоянию на вторник, 5 ноября, в городе без тепла и горячей воды остаются 114 зданий, при этом все отключения плановые. Что касается ликвидаций последствий крупной аварии на насосной станции СГК в Калининском районе, которая произошла на прошлой неделе, то глава муниципалитета подчеркнул слаженную работу коммунальных служб и энергетиков, что позволило избежать отключения социальных учреждений.