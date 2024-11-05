Стройплощадки шести концессионных школ арестовали в Новосибирске

Суд арестовал стройплощадки школ, которые так и не могут построить в Новосибирске по концессии. Сумма потраченных средств на строительство — 244 млн рублей. Соглашение по ГЧП заключили в конце 2021 года. Сроки возведения затягивались не на один год.