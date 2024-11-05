Стройплощадки шести концессионных школ арестовали в Новосибирске

Posted 5 ноября, 06:14
Published 5 ноября, 06:14
Modified 5 ноября, 06:16
Updated 5 ноября, 06:16
Суд арестовал стройплощадки школ, которые так и не могут построить в Новосибирске по концессии. Сумма потраченных средств на строительство — 244 млн рублей. Соглашение по ГЧП заключили в конце 2021 года. Сроки возведения затягивались не на один год.
В настоящий момент школы не строят. Продолжается расследование. Концессионер Отто Сопроненко арестован по подозрению в мошенничестве. С него могут взыскать неустойку, пишет РБК-Новосибирск. Концессионера планируется заменить.
Концессионные поликлиники тоже не могут достроить в Новосибирске. Сроки затянуты, а строители скоро ответят в суде.