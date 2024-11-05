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Posted 5 ноября, 06:14

Published 5 ноября, 06:14

Modified 5 ноября, 06:16

Updated 5 ноября, 06:16

Строительство не продолжается

Стройплощадки шести концессионных школ арестовали в Новосибирске

5 ноября 2024, 06:14
Фото: atas.info. Строительство не продолжается
В Новосибирске арестовали строительных площадки шесть школ, строящихся по концессии, о чем сообщает министерство образования.

Суд арестовал стройплощадки школ, которые так и не могут построить в Новосибирске по концессии. Сумма потраченных средств на строительство — 244 млн рублей. Соглашение по ГЧП заключили в конце 2021 года. Сроки возведения затягивались не на один год.

В настоящий момент школы не строят. Продолжается расследование. Концессионер Отто Сопроненко арестован по подозрению в мошенничестве. С него могут взыскать неустойку, пишет РБК-Новосибирск. Концессионера планируется заменить.

Концессионные поликлиники тоже не могут достроить в Новосибирске. Сроки затянуты, а строители скоро ответят в суде.

Школьную концессию в Новосибирске требуют признать недействительной
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Строительство#Арест
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