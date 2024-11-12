В Новосибирск привезут упавшую с высоты 8 этажа девочку из Читы

Posted 12 ноября, 09:04
Published 12 ноября, 09:04
Modified 12 ноября, 09:07
Updated 12 ноября, 09:07
Происшествие случилось в Чите 30 октября. Девочка сорвалась из окна 8-го этажа. Ее состояние оценивают как среднее.
Школьнице 12 лет. 19 ноября ее привезут в Новосибирск. Здесь ее обследуют в центре нейрохирургии. В пути ее будут сопровождать медики из Читы.
Ситуацию контролирует Минздрав. Девочка частично потеряла память. Ее семью характеризуют как благополучную.
В новосибирской гимназии девочка получила травму. Ее толкнул одноклассник. Суд взыскал компенсацию с образовательного учреждения после долгих споров. Другая школьница проткнула однокласснику лоб ручкой.