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Posted 12 ноября, 09:04

Published 12 ноября, 09:04

Modified 12 ноября, 09:07

Updated 12 ноября, 09:07

Девочку будут лечить

В Новосибирск привезут упавшую с высоты 8 этажа девочку из Читы

12 ноября 2024, 09:04
Фото: 1MI. Девочку будут лечить
В Новосибирск лечиться экстренно привезут ребенка из Читы: она выпала из окна, о чем сообщает Минздрав.

Происшествие случилось в Чите 30 октября. Девочка сорвалась из окна 8-го этажа. Ее состояние оценивают как среднее.

Школьнице 12 лет. 19 ноября ее привезут в Новосибирск. Здесь ее обследуют в центре нейрохирургии. В пути ее будут сопровождать медики из Читы.

Ситуацию контролирует Минздрав. Девочка частично потеряла память. Ее семью характеризуют как благополучную.

В новосибирской гимназии девочка получила травму. Ее толкнул одноклассник. Суд взыскал компенсацию с образовательного учреждения после долгих споров. Другая школьница проткнула однокласснику лоб ручкой.

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