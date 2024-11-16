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Posted 16 ноября, 05:24

Published 16 ноября, 05:24

Modified 16 ноября, 05:25

Updated 16 ноября, 05:25

Авария на сетях под Новосибирском

Авария на сетях под Новосибирском оставила без воды 7 микрорайонов

16 ноября 2024, 05:24
Фото: Изображение Midjourney. Авария на сетях под Новосибирском
Жители многоквартирных домов в Бердске остались без горячей и холодной воды из-за аварии. сообщил мэр города Роман Бурдин.

Авария на сетях под Новосибирском оставила без воды 7 микрорайонов. Дефект на трубопроводе обнаружен на сетях в Бердске. На месте уже находятся бригады специалистов для осуществления ремонтных работ.

«Прекращена подача холодной и горячей воды в следующих районах: микрорайоны: 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70; улица Черемушная: дома 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, улица 2-я Заводская: дома 11/1, 11/2; улица Речная: дома 38, 39», — написал мэр Бердска Роман Бурдин в своем телеграм-канале.

Отметим, что коммунальные аварии в Новосибирске происходят чаще, чем в Бердске. Ранее руководитель теплоснабжающей компании объяснил, почему в Новосибирске сети находятся в плачевном состоянии.

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#Екатерина Нимко#Общество#Отключение#Бердск#Коммунальная авария#Прорыв
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