Авария на сетях под Новосибирском оставила без воды 7 микрорайонов
16 ноября 2024, 05:24
Фото: Изображение Midjourney. Авария на сетях под Новосибирском
Жители многоквартирных домов в Бердске остались без горячей и холодной воды из-за аварии. сообщил мэр города Роман Бурдин.
Авария на сетях под Новосибирском оставила без воды 7 микрорайонов. Дефект на трубопроводе обнаружен на сетях в Бердске. На месте уже находятся бригады специалистов для осуществления ремонтных работ.
«Прекращена подача холодной и горячей воды в следующих районах: микрорайоны: 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70; улица Черемушная: дома 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, улица 2-я Заводская: дома 11/1, 11/2; улица Речная: дома 38, 39», — написал мэр Бердска Роман Бурдин в своем телеграм-канале.
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.