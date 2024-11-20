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Posted 20 ноября, 06:36

Published 20 ноября, 06:36

Modified 20 ноября, 06:38

Updated 20 ноября, 06:38

Зайка в сериале

Софья Зайка снялась в продолжении сериала «Полярный»

20 ноября 2024, 06:36
Фото: ТНТ. Зайка в сериале

Актриса из Новосибирска Софья Зайка снялась в продолжении сериала «Полярный»

В четвертом сезоне известного сериала снимется актриса из Новосибирска Софья Зайка, рассказал телеканал ТНТ.

Софья снялась в продолжении сериала «Полярный» (16+). В новом сезоне главным героям придется бороться с китайской мафией, которая проникла в северный городок Полярный.

Новосибирская актриса сыграет героиню по имени Ирка. Она является супругой Толяна, который вечно попадает в разные проблемы. Хоть персонаж и пытается остепенить мужа, но получается это не всегда.

Сама сибирячка рассказывает, что сезон станет интересным благодаря противостоянию мафии и простого народа. Премьера задумана на 2 декабря. Ранее актриса снялась в комедийном сериале «Полупановы», премьера которого прошла летом. Там она сыграла роль фельдшера.

Актриса из Новосибирска снялась в комедийном сериале про любовь
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Сериал#Актриса
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