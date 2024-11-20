Софья Зайка снялась в продолжении сериала «Полярный»

Posted 20 ноября, 06:36
Published 20 ноября, 06:36
Modified 20 ноября, 06:38
Updated 20 ноября, 06:38
Софья снялась в продолжении сериала «Полярный» (16+). В новом сезоне главным героям придется бороться с китайской мафией, которая проникла в северный городок Полярный.
Новосибирская актриса сыграет героиню по имени Ирка. Она является супругой Толяна, который вечно попадает в разные проблемы. Хоть персонаж и пытается остепенить мужа, но получается это не всегда.
Сама сибирячка рассказывает, что сезон станет интересным благодаря противостоянию мафии и простого народа. Премьера задумана на 2 декабря. Ранее актриса снялась в комедийном сериале «Полупановы», премьера которого прошла летом. Там она сыграла роль фельдшера.