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Posted 21 ноября, 05:08

Published 21 ноября, 05:08

Modified 21 ноября, 05:10

Updated 21 ноября, 05:10

Комары проснулись

Полчища комаров атаковали Новосибирск в конце ноября

21 ноября 2024, 05:08
Фото: 1MI. Комары проснулись
Кровососущие снова проснулись в Новосибирске в конце осени, рассказали местные жители.

Полчища комаров заметили в новосибирском Академгородке. Они пробудились из-за теплой погоды, которая сохраняется весь ноябрь.

На днях и вовсе потеплеет до нулевой отметки. Кровососущие снова летают по лесам. В декабре морозов пока синоптики не обещают. Есть шанс встретить насекомое и в черте города.

Больше всего горожан комары атаковывали летом, причем в больших количествах. Мало кто из сибиряков мог подумать, что встретят их практически перед зимой.

Ученые из Новосибирска обнаружили 30 новых вирусов у комаров, которые переносят разные болезни. Причем они могут быть опасны для человека.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Осень#Насекомые#Академгородок#Вирус#Комары
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