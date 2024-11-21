Полчища комаров атаковали Новосибирск в конце ноября

Posted 21 ноября, 05:08
Published 21 ноября, 05:08
Modified 21 ноября, 05:10
Updated 21 ноября, 05:10
Полчища комаров заметили в новосибирском Академгородке. Они пробудились из-за теплой погоды, которая сохраняется весь ноябрь.
На днях и вовсе потеплеет до нулевой отметки. Кровососущие снова летают по лесам. В декабре морозов пока синоптики не обещают. Есть шанс встретить насекомое и в черте города.
Больше всего горожан комары атаковывали летом, причем в больших количествах. Мало кто из сибиряков мог подумать, что встретят их практически перед зимой.
Ученые из Новосибирска обнаружили 30 новых вирусов у комаров, которые переносят разные болезни. Причем они могут быть опасны для человека.