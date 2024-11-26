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Posted 26 ноября, 10:04

Published 26 ноября, 10:04

Modified 26 ноября, 11:58

Updated 26 ноября, 11:58

Новорожденный ребенок

Общественники требуют запретить аборты в Новосибирской области

26 ноября 2024, 10:04
Фото: 1MI. Новорожденный ребенок

В Новосибирской области общественники требуют запретить аборты

На фоне запрета пропаганды идеологии чайлдфри новосибирские общественники вновь начали активно обсуждать необходимость принятия закона о запрете абортов. С соответствующим требованием Координационный совет обратился к губернатору Андрею Травникову.

Свое требование общественники Координационного совета обосновали «борьбой с демографическим кризисом. По словам активистов, этот вопрос особенно важен на фоне падения рождаемости и ростом числа скончавшихся.

В своем обращении совет акцентирует внимание на том, что современное законодательство России в области защиты жизни нерожденных детей является одним из самых либеральных в мире. В то же время ситуация с рождаемостью в стране остается критической: за последние пять лет рождаемость в Новосибирской области снизилась на 20%. В 2023 году количество новорожденных составило 26 022 человека, что значительно меньше, чем количество скончавшихся — 35 690. Этому фону общественные организации предложили решение — разработать и принять региональный закон, запрещающий склонение к абортам.

Координационный совет отметил, что в других регионах России уже начали действовать подобные законы. В 2023 году закон о запрете склонения к абортам был принят в Мордовии, а в 2024 году к этой инициативе присоединились еще несколько субъектов.

«В Республике Мордовия закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности был принят 7 августа 2023 года. За год в Республике Мордовия количество абортов снизилось на 42%», — отметил глава совета Иван Квасницкий.

Это не первое обращение Новосибирского координационного совета к губернатору. В апреле 2024 года общественники уже просили Травникова поддержать запрет абортов в регионе. Они заявляли, что аборт — это не просто медицинская процедура, а более глубокий вопрос.

«Аборт — это не удаление аппендицита, не рядовая операция, как нам пытаются его преподнести. Это экзистенциальный вопрос, ведь речь идет о душе человека. Нам не видать победы, если мы не победим врагов внутри себя», — уверен Иван Квасницкий.

Координационный совет предложил также усилить работу по информированию населения о важности сохранения жизни с момента зачатия и ограничить возможность проведения абортов через частные клиники.

В последние годы в России активно принимаются законы, направленные на ограничение идеологий, противоречащих традиционным семейным ценностям. Одним из таких шагов стало недавнее принятие закона о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Закон запрещает популяризацию отказа от деторождения.

Губернатор дал ответ на обращение о запрете абортов в Новосибирской области
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