Общественники требуют запретить аборты в Новосибирской области

В своем обращении совет акцентирует внимание на том, что современное законодательство России в области защиты жизни нерожденных детей является одним из самых либеральных в мире. В то же время ситуация с рождаемостью в стране остается критической: за последние пять лет рождаемость в Новосибирской области снизилась на 20%. В 2023 году количество новорожденных составило 26 022 человека, что значительно меньше, чем количество скончавшихся — 35 690. Этому фону общественные организации предложили решение — разработать и принять региональный закон, запрещающий склонение к абортам.