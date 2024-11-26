В Новосибирске зафиксировано нападение наркоманов — где лучше не ходить

Posted 26 ноября, 07:29
Published 26 ноября, 07:29
Modified 26 ноября, 07:31
Updated 26 ноября, 07:31
Все случилось возле главного вокзала в Новосибирске. Житель Красноярска заходил в кафе, когда на него напали двое неизвестных. Они угрожали ему ножом и избивали. В конце злоумышленники забрали телефон и скрылись в неизвестном направлении.
Пострадавший обратился в полицию. Подозреваемых преступников оперативно установили. Правда, в момент задержания они были под алкогольным и наркотическим опьянением. Сначала их привели в чувства и только потом доставили в полицию.
Было возбуждено дело по факту разбоя. Предполагаемых виновников арестовали. Это были 39-летний уроженец Дагестана и житель Кемеровской области. Им грозит до 10 лет колонии.
Также разбойник помоложе обвиняется в нанесении тяжких повреждений, повлекших смерть человека. Телефон, стоимость которого составляла 15 тысяч рублей, вернули владельцу. Ранее подростки напали на продавца в магазине из-за хот-дога.