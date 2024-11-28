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Posted 28 ноября, 04:31

Published 28 ноября, 04:31

Modified 28 ноября, 04:33

Updated 28 ноября, 04:33

Компьютер стоил дорого

Житель Новосибирска отсудил почти полмиллиона рублей за несуществующий макбук

28 ноября 2024, 04:31
Фото: 1MI. Компьютер стоил дорого
Новосибирец выиграл суд, который проходил из-за макбука, которого не было, о чем говорится на сайте районного суда.

Сибиряк заказал дорогой макбук в интернет-магазине. Заветную технику он так и не получил. Продавец не доставил товар покупателю.

Макбук стоит 400 тысяч рублей. Новосибирец обратился в магазин с просьбой вернуть деньги, однако никто этого не желал делать.

Тогда предприимчивый горожанин решил добиться средств в суде. Сделать это ему удалось. Теперь продавец обязан отдать ему потраченные деньги в полном объеме.

Счастливчик из Новосибирской области стал миллионером. Он выиграл крупную сумму в лотерее, купив билет за 100 рублей.

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