Житель Новосибирска отсудил почти полмиллиона рублей за несуществующий макбук

Posted 28 ноября, 04:31
Published 28 ноября, 04:31
Modified 28 ноября, 04:33
Updated 28 ноября, 04:33
Сибиряк заказал дорогой макбук в интернет-магазине. Заветную технику он так и не получил. Продавец не доставил товар покупателю.
Макбук стоит 400 тысяч рублей. Новосибирец обратился в магазин с просьбой вернуть деньги, однако никто этого не желал делать.
Тогда предприимчивый горожанин решил добиться средств в суде. Сделать это ему удалось. Теперь продавец обязан отдать ему потраченные деньги в полном объеме.
Счастливчик из Новосибирской области стал миллионером. Он выиграл крупную сумму в лотерее, купив билет за 100 рублей.