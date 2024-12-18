Жителям Новосибирска рассказали, от каких коммунальных платежей можно отказаться

Posted 18 декабря, 04:48
Published 18 декабря, 04:48
Modified 18 декабря, 04:50
Updated 18 декабря, 04:50
Жильцы многоквартирных домов ежемесячно оплачивают коммунальные платежи. Однако не все знают, что от некоторых можно отказаться.
Например, в чеке абонента могут быть включены радиоточки, домовые антенны, страховка жилья, услуги диспетчерской — все они не входят в обязательный перечень платежей.
Также считается навязыванием услуг за видеонаблюдение и уборку с вывозом снега без общего согласования жителей. Еще не обязательно платить за услуги консьержа и обслуживание шлагбаума.
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