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Posted 18 декабря, 04:48

Published 18 декабря, 04:48

Modified 18 декабря, 04:50

Updated 18 декабря, 04:50

Не за все нужно платить

Жителям Новосибирска рассказали, от каких коммунальных платежей можно отказаться

18 декабря 2024, 04:48
Фото: 1MI. Не за все нужно платить
Названы платежи по коммуналке, которые могут отказаться платить жители Новосибирской области.

Жильцы многоквартирных домов ежемесячно оплачивают коммунальные платежи. Однако не все знают, что от некоторых можно отказаться.

Например, в чеке абонента могут быть включены радиоточки, домовые антенны, страховка жилья, услуги диспетчерской — все они не входят в обязательный перечень платежей.

Также считается навязыванием услуг за видеонаблюдение и уборку с вывозом снега без общего согласования жителей. Еще не обязательно платить за услуги консьержа и обслуживание шлагбаума.

Ранее стало известно, что пенсию для новосибирских пенсионеров проиндексируют дважды. Ждать придется до 2025 года.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#ЖКХ#Платежи#Коммунальные услуги
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