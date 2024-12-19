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Posted 19 декабря, 09:48

Published 19 декабря, 09:48

Modified 19 декабря, 10:06

Updated 19 декабря, 10:06

Президент выступил с заявлением

Путин разберется с выплатами бойцам, служащих в Курской области

19 декабря 2024, 09:48
Фото: 1MI. Президент выступил с заявлением
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Прямая линия с Владимиром Путиным-2024
Путин разберется в вопросе с выплатами бойцам СВО, несущих службу в Курской области, об этом сообщил президент на итоговой пресс-конференции.

К Владимиру Путину обратились семьи бойцов контртеррористической операции, которые служат на передовой в Курской области. Президенту сообщили, что такие военнослужащие не имеют статус участника СВО и получают низкие зарплаты. Некоторым даже задерживают выплаты по несколько месяцев.

Как оказалось, для главы государства эта информация была неожиданной. Путин отметил, что военное ведомство должно было обратить на это внимание.

«Прошу прощения, но это все будет исправлено. Все получат всё что причитается военнослужащим, которые исполняют боевой долг перед Родиной на линии соприкосновения. Все будет пересчитано и все положенные выплаты военные получат», — заверил президент.

Также глава государства отметил, что деньги пересчитают за весь период, который служат военные на территории РФ, защищая страну.

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