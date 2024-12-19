Путин разберется с выплатами бойцам, служащих в Курской области

К Владимиру Путину обратились семьи бойцов контртеррористической операции, которые служат на передовой в Курской области. Президенту сообщили, что такие военнослужащие не имеют статус участника СВО и получают низкие зарплаты. Некоторым даже задерживают выплаты по несколько месяцев.