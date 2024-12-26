Жителей Новосибирска будут штрафовать за запуск салютов

Posted 26 декабря, 03:02
Published 26 декабря, 03:02
Modified 26 декабря, 03:04
Updated 26 декабря, 03:04
Новосибирцев предупредили об ответственности за запуск пиротехники. Если допустить нарушения, то граждан могут оштрафовать. Самое максимальное денежное наказание составляет 15 тысяч рублей.
Если запустить фейерверк в неположенном месте, то можно попасть на штраф от 5 тысяч рублей. Речь идет о физических лицах. Что касается юридических, то тут наказание уже существенней: от 300 до 400 тысяч рублей.
Тем временем в Новосибирске отменили салют на Новый год. В планы администрации не входит его запускать. Вместо него в районах зазвучит праздничная музыка.