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Posted 26 декабря, 03:02

Published 26 декабря, 03:02

Modified 26 декабря, 03:04

Updated 26 декабря, 03:04

Салюта не будет

Жителей Новосибирска будут штрафовать за запуск салютов

26 декабря 2024, 03:02
Фото: 1MI. Салюта не будет
В Новосибирской области могут выписать штраф за запуск салюта, о чем свидетельствует закон страны.

Новосибирцев предупредили об ответственности за запуск пиротехники. Если допустить нарушения, то граждан могут оштрафовать. Самое максимальное денежное наказание составляет 15 тысяч рублей.

Если запустить фейерверк в неположенном месте, то можно попасть на штраф от 5 тысяч рублей. Речь идет о физических лицах. Что касается юридических, то тут наказание уже существенней: от 300 до 400 тысяч рублей.

Тем временем в Новосибирске отменили салют на Новый год. В планы администрации не входит его запускать. Вместо него в районах зазвучит праздничная музыка.

Салюты вне закона: введут ли запрет на пиротехнику в Новосибирске на Новый год
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Праздник#Фейерверк#Салют#Новый год#Штраф
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