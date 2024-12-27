Новосибирская область попала в топ-10 самых тревожных регионов России

Posted 27 декабря, 10:02
Published 27 декабря, 10:02
Modified 27 декабря, 10:06
Updated 27 декабря, 10:06
За четыре года уровень тревожности среди сибиряков ощутимо вырос. В 2023 году регион был в рейтинге на 10-м месте, а в 2024-м году на 6-м. Индекс тревожности поднялся до 105,84 до 131,48.
Как выяснили аналитики в рамках исследования «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС», в топ-10 регионах России были разные вопросы для тревоги.
Больше всего граждан беспокоили мигранты, аварии на теплосетях и сфера ЖКХ, а также замедления Youtube. Уровень тревоги к теме СВО ощутимо снизился за два года.
Тема с мигрантами действительно стоит в регионе остро. Сейчас из Новосибирской области больше уезжает иностранцев, чем приезжает.