atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 10:02

Published 27 декабря, 10:02

Modified 27 декабря, 10:06

Updated 27 декабря, 10:06

Больше всего новосибирцев волнуют мигранты

Новосибирская область попала в топ-10 самых тревожных регионов России

27 декабря 2024, 10:02
Фото: 1MI. Больше всего новосибирцев волнуют мигранты
В Новосибирской области живут самые тревожные люди, о чем говорят данные аналитиков.

За четыре года уровень тревожности среди сибиряков ощутимо вырос. В 2023 году регион был в рейтинге на 10-м месте, а в 2024-м году на 6-м. Индекс тревожности поднялся до 105,84 до 131,48.

Как выяснили аналитики в рамках исследования «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС», в топ-10 регионах России были разные вопросы для тревоги.

Больше всего граждан беспокоили мигранты, аварии на теплосетях и сфера ЖКХ, а также замедления Youtube. Уровень тревоги к теме СВО ощутимо снизился за два года.

Тема с мигрантами действительно стоит в регионе остро. Сейчас из Новосибирской области больше уезжает иностранцев, чем приезжает.

Жители Новосибирской области помогали незаконно жить мигрантам в России
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске назвали школы с большим количеством детей мигрантовВ Новосибирске мигранты похитили работодателя из-за задержки зарплатыВладимир Путин назвал острой проблему с мигрантами в России
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мигранты#Тревога
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика