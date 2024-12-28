Десятки штрафующих водителей камер появились в Новосибирской области

Posted 28 декабря, 08:43
Published 28 декабря, 08:43
Modified 28 декабря, 08:45
Updated 28 декабря, 08:45
На конец 2024 года насчитало 62 камеры, которые штрафуют водителей за различные нарушения. Большая часть из них уже работает.
Все комплекс фотовидеофиксации настроены на регистрацию нарушения ПДД, непристегнутый ремень, использование телефона и другие запреты для водителей. Автомобилистам за это приходят штрафы.
Все камеры стали частью Интеллектуальной транспортной системой, которая получает данные об интенсивности потока, скорости и прочего. С 2025 года поднимутся штрафы за нарушения ПДД. Причем некоторые ударят по кошельку водителей.