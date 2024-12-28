atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 08:43

Published 28 декабря, 08:43

Modified 28 декабря, 08:45

Updated 28 декабря, 08:45

Камеры поставили в разных местах

Десятки штрафующих водителей камер появились в Новосибирской области

28 декабря 2024, 08:43
Фото: 1MI. Камеры поставили в разных местах

Более 60 дорожных камер появились в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжают устанавливать дорожные камеры, о чем сообщают в правительстве.

На конец 2024 года насчитало 62 камеры, которые штрафуют водителей за различные нарушения. Большая часть из них уже работает.

Все комплекс фотовидеофиксации настроены на регистрацию нарушения ПДД, непристегнутый ремень, использование телефона и другие запреты для водителей. Автомобилистам за это приходят штрафы.

Все камеры стали частью Интеллектуальной транспортной системой, которая получает данные об интенсивности потока, скорости и прочего. С 2025 года поднимутся штрафы за нарушения ПДД. Причем некоторые ударят по кошельку водителей.

Госдума предложила увеличить штрафы за хамство чиновников
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске браконьер поймал щук, окуней, срок и полумиллионный штрафУкрасил подъезд — получил штраф: стало известно, что не так с украшениями в подъездахПодрядчик получил штраф за срыв сроков строительства ФАПа под Новосибирском
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Штраф#Камеры#Камеры видеофиксации
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика