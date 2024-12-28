В Новосибирске ищут специалиста, фотографирующего счастливых котиков

Posted 28 декабря, 02:04
Published 28 декабря, 02:04
Modified 28 декабря, 02:06
Updated 28 декабря, 02:06
Уникальной вакансией является позиция котоситтера. Этот специалист будет заботиться о домашних животных в отсутствие их владельцев, обеспечивая их кормлением, вниманием и фотографируя счастливых котиков для отчетности. Работа подойдет тем, кто добрый и отзывчивый, а также любит животных. Зарплата на этой позиции составляет от 15 тысяч рублей.
Кроме того, существует вакансия аутрич-специалиста. Этот работник будет заниматься привлечением экспертов в мобильное приложение для русскоязычных пользователей и туристов, находящихся в Дубае, пишет hh.ru. За каждого добавленного в приложение работник получит 5 долларов в качестве вознаграждения.
Среди других необычных предложений можно выделить вакансии велнес-специалиста, менеджера по заботе о клиентах, стрит-фотографа, мастера по установке штор, специалиста по благоустройству и производителя онигири.