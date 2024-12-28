В Новосибирске ищут специалиста, фотографирующего счастливых котиков

Уникальной вакансией является позиция котоситтера. Этот специалист будет заботиться о домашних животных в отсутствие их владельцев, обеспечивая их кормлением, вниманием и фотографируя счастливых котиков для отчетности. Работа подойдет тем, кто добрый и отзывчивый, а также любит животных. Зарплата на этой позиции составляет от 15 тысяч рублей.