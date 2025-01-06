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Posted 6 января, 04:43

Published 6 января, 04:43

Modified 6 января, 04:45

Updated 6 января, 04:45

Взрывчатки не было

Отделение почты под Москвой срочно эвакуировали из-за посылки из Новосибирска

6 января 2025, 04:43
Фото: 1MI. Взрывчатки не было
В Московской области было эвакуировано отделение почты из-за посылки из Новосибирска, о чем говорится в соцсетях.

Все произошло в отделении почты «Внуково-2». Там нашли бандероль непонятного происхождения. Содержимое напоминало самодельное взрывчатое устройство. Отправитель был из Новосибирска.

Сотрудники сразу же вызвали спецслужбы. Людей эвакуировали. Как предполагалось, внутри посылки был тротил. Бандероль вывезли на полигон. Позже официальные службы сообщили, что взрывчатки там не было.

Ранее хранителю взрывчатки в Новосибирской области вынесли суровый приговор. Мужчина нашел в селе Крутологово пакет. Внутри было взрывное устройство. К правоохранителям сибиряк обращаться не стал и присвоил опасную находку себе.

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