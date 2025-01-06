Отделение почты под Москвой срочно эвакуировали из-за посылки из Новосибирска

Posted 6 января, 04:43
Published 6 января, 04:43
Modified 6 января, 04:45
Updated 6 января, 04:45
Все произошло в отделении почты «Внуково-2». Там нашли бандероль непонятного происхождения. Содержимое напоминало самодельное взрывчатое устройство. Отправитель был из Новосибирска.
Сотрудники сразу же вызвали спецслужбы. Людей эвакуировали. Как предполагалось, внутри посылки был тротил. Бандероль вывезли на полигон. Позже официальные службы сообщили, что взрывчатки там не было.
Ранее хранителю взрывчатки в Новосибирской области вынесли суровый приговор. Мужчина нашел в селе Крутологово пакет. Внутри было взрывное устройство. К правоохранителям сибиряк обращаться не стал и присвоил опасную находку себе.