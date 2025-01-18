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Posted 18 января, 07:32

Published 18 января, 07:32

Modified 18 января, 07:34

Updated 18 января, 07:34

Парк Березовая роща

В Новосибирске осуждены сектанты из «Березовой рощи» за экстремизм

18 января 2025, 07:32
Фото: Дмитрий Тростников. atas.info. Парк Березовая роща
Новосибирский областной суд оставил в силе приговор Валерию Малецкову и Марине Чаплыкиной, обвиняемым в организации и участии в экстремистской деятельности в рамках запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы»*.

14 января 2025 года Новосибирский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил в силе приговор Валерию Малецкову и Марине Чаплыкиной. Оба обвиняемых были признаны виновными в участии в экстремистской деятельности, связанной с запрещенной организацией «Свидетели Иеговы». Малецков, являвшийся одним из лидеров местной ячейки, приговорен к 6 годам лишения свободы, а Чаплыкина — к 4 годам.

Адвокаты пытались доказать, что действия их подзащитных были исключительно выражением религиозных убеждений и не имели экстремистского характера. Однако суд не нашел оснований для пересмотра приговора, учитывая тяжесть деяний.

Малецков с 2017 по 2019 год организовывал нелегальные собрания в своем доме и арендованных помещениях в Новосибирской области, где пропагандировал запрещенную литературу и готовил новых приверженцев экстремистского учения. Чаплыкина, активно вовлеченная в деятельность общины, арендовала помещения для встреч в Новосибирске и распространяла экстремистские материалы.

*«Свидетели Иеговы» признаны экстремистской организацией и запрещены на территории РФ

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#Алина Гурицкая#Общество#Происшествия#Новосибирск#Суд#Приговор#Экстремизм
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