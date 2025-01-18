В Новосибирске осуждены сектанты из «Березовой рощи» за экстремизм

14 января 2025 года Новосибирский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил в силе приговор Валерию Малецкову и Марине Чаплыкиной. Оба обвиняемых были признаны виновными в участии в экстремистской деятельности, связанной с запрещенной организацией «Свидетели Иеговы». Малецков, являвшийся одним из лидеров местной ячейки, приговорен к 6 годам лишения свободы, а Чаплыкина — к 4 годам.