В Новосибирске осуждены сектанты из «Березовой рощи» за экстремизм

Posted 18 января, 07:32
Published 18 января, 07:32
Modified 18 января, 07:34
Updated 18 января, 07:34
14 января 2025 года Новосибирский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил в силе приговор Валерию Малецкову и Марине Чаплыкиной. Оба обвиняемых были признаны виновными в участии в экстремистской деятельности, связанной с запрещенной организацией «Свидетели Иеговы». Малецков, являвшийся одним из лидеров местной ячейки, приговорен к 6 годам лишения свободы, а Чаплыкина — к 4 годам.
Адвокаты пытались доказать, что действия их подзащитных были исключительно выражением религиозных убеждений и не имели экстремистского характера. Однако суд не нашел оснований для пересмотра приговора, учитывая тяжесть деяний.
Малецков с 2017 по 2019 год организовывал нелегальные собрания в своем доме и арендованных помещениях в Новосибирской области, где пропагандировал запрещенную литературу и готовил новых приверженцев экстремистского учения. Чаплыкина, активно вовлеченная в деятельность общины, арендовала помещения для встреч в Новосибирске и распространяла экстремистские материалы.
*«Свидетели Иеговы» признаны экстремистской организацией и запрещены на территории РФ