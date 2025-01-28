«Состояние близкое к предельному»: трамвайным путям в Новосибирске нужен капремонт

Posted 28 января, 08:43
Published 28 января, 08:43
Modified 28 января, 08:45
Updated 28 января, 08:45
Трамвайные пути Новосибирска на данный момент имеют протяжённость 137,5 км. По словам представителей горадминистрации, большая часть из них находится в технически исправном состоянии — на них проводится лишь поддерживающий ремонт. Несмотря на это, мэрия города отмечает необходимость капитального ремонта 49,6 км путей, что составляет более трети от общей протяжённости.
Наиболее изношенным участком признаны пути на улице Связистов. Здесь состояние рельсового полотна приближается к критическому износу.
«В свою очередь, близкий к предельному износ имеется на трамвайных путях по ул. Связистов, их ремонт на участке протяженностью 4,2 км о. п. запланирован на летний период 2025 года», — прокомментировали в разговоре с atas.info в мэрии Новосибирска.
Кроме того, в Новосибирске износ трамвайного парка на данный момент составляет 67%. Всего в городе курсируют 168 вагонов, из которых 70 нуждаются в замене. Горадминистрация осуществляет регулярную замену составов с 2017 года. Модернизация происходит за счет российско-белорусского предприятия «БКМ Сибирь». В 2025 году ожидается обновление 10 вагонов.
При этом в Новосибирске продолжается масштабное обновление трамвайной инфраструктуры, направленное на повышение её удобства, безопасности и доступности для всех категорий граждан. С 2020 года городом было обустроено 49 остановочных пунктов с приподнятыми посадочными платформами, которые соответствуют современным строительным нормам.
За прошедший период (2020–2024 годы) был выполнен ремонт трамвайных путей общей протяжённостью 7,5 км. Среди ключевых участков можно отметить: ул. Волочаевская — 2,55 км, ул. Сибиряков-Гвардейцев — 3,1 км, ул. Широкая — 1,85 км. Особо важным событием 2024 года стал ремонт трамвайных путей на ул. Мира (3,6 км), который был проведён в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это значительно улучшило транспортную доступность района и качество перевозок.
В 2025 году планируется ремонт путей на ул. Связистов (участок от ул. Широкая до ул. Оборонная, 4,2 км) и ул. Серебренниковская (3,2 км) в рамках продолжения национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Развитие трамвайной инфраструктуры в Новосибирске — одна из ключевых задач Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города, рассчитанной до 2030 года. Программа предусматривает строительство более 60 км новых трамвайных линий, которые свяжут крупнейшие жилые массивы с центральными магистралями города.
Приоритетными направлениями строительства станут:
Реализация этих проектов позволит значительно улучшить транспортную доступность для жителей новых и уже застроенных районов, снизить нагрузку на автомобильные дороги. Тем не менее, реализация этих планов потребует значительных финансовых и временных ресурсов. В связи с этим в мэрии рассматривают различные источники финансирования.
Общественник из Новосибирска, член организации «Комфортный регион» Алексей Гриценко подчеркивает, что за последние годы в городе действительно было проведено значительное обновление подвижного состава трамваев, с закупкой более 40 новых вагонов, модернизированных на предприятии «БКМ-Сибирь». В этом году поступили еще 20 машинокомплектов новой модели БКМ Т701, которые вышли на маршрут №13. Однако, по его словам, несмотря на это обновление, система общественного транспорта города всё ещё вызывает нарекания у жителей и гостей города.
«Современный общественный транспорт должен отвечать трем основным критериям: скорость передвижения, комфорт поездки, стоимость проезда. Для этого в том числе необходимо обновление трамвайных путей, обеспечение приоритета транспорта», — прокомментировал общественник в разговоре с Atas.Info.
Также Алексей Гриценко подчеркивает необходимость работы по депопуляризации личного транспорта, например, через создание платных парковок и усиление контроля за нарушениями правил парковки.
В свою очередь известный урбанист, блогер-автор канала «Город для людей» Аркадий Гершман отмечает, что вместо грандиозных планов на метрополитен, гораздо эффективнее будет вложиться в модернизацию трамваев. Он критикует текущую ситуацию с общественным транспортом в Новосибирске, утверждая, что маршрутки заменили трамвайный транспорт на многих востребованных направлениях. На этих маршрутах трамваи либо отсутствуют, либо курсируют редко, а сами трамваи представляют собой небольшие вагоны, а не сцепки из нескольких единиц, как было в прошлом.
«В Новосибирске все так мечтали, что транспорт якобы должен окупаться, что маршрутки исправят все огрехи. Мечтали о метро. Но в итоге убили весь магистральный общественный транспорт. Можно было бы вложиться в трамвай, сделать его действительно современным, чтобы тот самый сервис был, как в метро. И тогда получится охватить намного больше и лучше», — говорит Гершман.