«Состояние близкое к предельному»: трамвайным путям в Новосибирске нужен капремонт

Общественник из Новосибирска, член организации «Комфортный регион» Алексей Гриценко подчеркивает, что за последние годы в городе действительно было проведено значительное обновление подвижного состава трамваев, с закупкой более 40 новых вагонов, модернизированных на предприятии «БКМ-Сибирь». В этом году поступили еще 20 машинокомплектов новой модели БКМ Т701, которые вышли на маршрут №13. Однако, по его словам, несмотря на это обновление, система общественного транспорта города всё ещё вызывает нарекания у жителей и гостей города.