Бастрыкин проверит дело тренера-тирана из Новосибирска

Posted 31 января, 01:46
Published 31 января, 01:46
Modified 31 января, 01:48
Updated 31 января, 01:48
К главе СКР Александру Бастрыкину обратилась родительница, над ребенком которой издевался тренер. По словам матери, мужчина применял физическую силу к детям, унижал их, подменивал итоги нормативов, а также требовал деньги за дополнительные занятия.
В конце прошлого года он мог заставить пинать мячи несовершеннолетних в своих сверстников. В результате таких действий воспитанники получили травмы. Когда об этом узнали родители, то они немедленно обратились к директору школы и другие компетентные органы, однако к результатам это не привело.
К ответственности тренера-тирана не привлекли. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Теперь его расследование контролирует СКР и Александр Бастрыкин. Бизнесмена будут судить за травмы 46 детей на батутах.