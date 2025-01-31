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Posted 31 января, 01:46

Published 31 января, 01:46

Modified 31 января, 01:48

Updated 31 января, 01:48

Над детьми издевались

Бастрыкин проверит дело тренера-тирана из Новосибирска

31 января 2025, 01:46
Фото: 1MI. Над детьми издевались
В Новосибирске центральный СКР заинтересовался делом тренера-тирана, о чем сообщили в ведомстве.

К главе СКР Александру Бастрыкину обратилась родительница, над ребенком которой издевался тренер. По словам матери, мужчина применял физическую силу к детям, унижал их, подменивал итоги нормативов, а также требовал деньги за дополнительные занятия.

В конце прошлого года он мог заставить пинать мячи несовершеннолетних в своих сверстников. В результате таких действий воспитанники получили травмы. Когда об этом узнали родители, то они немедленно обратились к директору школы и другие компетентные органы, однако к результатам это не привело.

К ответственности тренера-тирана не привлекли. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Теперь его расследование контролирует СКР и Александр Бастрыкин. Бизнесмена будут судить за травмы 46 детей на батутах.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Уголовное дело#Тренер#Александр Бастрыкин
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