Бастрыкин проверит дело тренера-тирана из Новосибирска

В конце прошлого года он мог заставить пинать мячи несовершеннолетних в своих сверстников. В результате таких действий воспитанники получили травмы. Когда об этом узнали родители, то они немедленно обратились к директору школы и другие компетентные органы, однако к результатам это не привело.