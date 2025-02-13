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Posted 13 февраля, 06:39

Published 13 февраля, 06:39

Modified 13 февраля, 06:41

Updated 13 февраля, 06:41

В регионе построят центр

Центр переработки отходов построят в Новосибирской области за 1,2 млрд рублей

13 февраля 2025, 06:39
Фото: atas.info. В регионе построят центр
В Новосибирской области стало известно, сколько потребуется для строительства центра, который сможет эффективно перерабатывать отходы.

В регионе создадут центр, где будут перерабатывать отходы отработавшего оборудования. Проектная мощность составит 36 тыс. тонн в год. Инвестировать в предприятие намерены 1,176 млрд руб., пишет ТАСС. Открытие запланировано на 2028 год, если своевременно найдется земельный участок и согласования технологических решений.

Проект реализуется в рамках трёхстороннего соглашения между новосибирским правительством, ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) и «Акрон холдингом».

Цель создания центра — создание инфраструктуры для безопасной ликвидации опасных отходов, содержащих тяжёлые металлы, пластики и стекло. Он позволит утилизировать до 80% электронных отходов области, сократив объёмы захоронения. В Новосибирске оставили за решеткой застройщика ЖК Pool House.

Атомную электростанцию построят рядом с Новосибирской областью
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Строительство#Инвестиции#Отходы
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