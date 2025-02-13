Центр переработки отходов построят в Новосибирской области за 1,2 млрд рублей

В регионе создадут центр, где будут перерабатывать отходы отработавшего оборудования. Проектная мощность составит 36 тыс. тонн в год. Инвестировать в предприятие намерены 1,176 млрд руб., пишет ТАСС. Открытие запланировано на 2028 год, если своевременно найдется земельный участок и согласования технологических решений.