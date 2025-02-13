Центр переработки отходов построят в Новосибирской области за 1,2 млрд рублей

Posted 13 февраля, 06:39
Published 13 февраля, 06:39
Modified 13 февраля, 06:41
Updated 13 февраля, 06:41
В регионе создадут центр, где будут перерабатывать отходы отработавшего оборудования. Проектная мощность составит 36 тыс. тонн в год. Инвестировать в предприятие намерены 1,176 млрд руб., пишет ТАСС. Открытие запланировано на 2028 год, если своевременно найдется земельный участок и согласования технологических решений.
Проект реализуется в рамках трёхстороннего соглашения между новосибирским правительством, ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) и «Акрон холдингом».
Цель создания центра — создание инфраструктуры для безопасной ликвидации опасных отходов, содержащих тяжёлые металлы, пластики и стекло. Он позволит утилизировать до 80% электронных отходов области, сократив объёмы захоронения. В Новосибирске оставили за решеткой застройщика ЖК Pool House.