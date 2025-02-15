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Posted 15 февраля, 10:10

Published 15 февраля, 10:10

Modified 15 февраля, 10:12

Updated 15 февраля, 10:12

Момент ДТП

В Новосибирске женщина на Nissan влетела в самосвал

15 февраля 2025, 10:10
Фото: АСТ-54. Момент ДТП
В ночь на 15 февраля 2025 года на улице Кирова в Новосибирске произошло серьезное ДТП, сообщают очевидцы.

Автомобиль Nissan Note под управлением 51-летней женщины столкнулся с самосвалом HOWO, который участвовал в уборке снега. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По предварительным данным, инцидент случился около 02:00 возле дома № 317. В этот момент на дороге работала снегоуборочная техника, и самосвал находился в процессе загрузки снега. Водитель Nissan двигалась по улице Кирова, однако не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.

Очевидцы утверждают, что столкновение произошло на высокой скорости, что привело к серьезным повреждениям легкового автомобиля. На место аварии оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Женщина-водитель получила травмы и была госпитализирована. В настоящее время ее состояние уточняется, а медицинские специалисты оказывают необходимую помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку обстоятельств аварии. Рассматриваются возможные причины ДТП, включая превышение скорости, гололед и техническое состояние автомобиля.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Госпитализация#Травмы#Самосвал#Госавтоинспекция
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