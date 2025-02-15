В Новосибирске женщина на Nissan влетела в самосвал

Автомобиль Nissan Note под управлением 51-летней женщины столкнулся с самосвалом HOWO, который участвовал в уборке снега. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По предварительным данным, инцидент случился около 02:00 возле дома № 317. В этот момент на дороге работала снегоуборочная техника, и самосвал находился в процессе загрузки снега. Водитель Nissan двигалась по улице Кирова, однако не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.