В Новосибирске женщина на Nissan влетела в самосвал

Posted 15 февраля, 10:10
Published 15 февраля, 10:10
Modified 15 февраля, 10:12
Updated 15 февраля, 10:12
Автомобиль Nissan Note под управлением 51-летней женщины столкнулся с самосвалом HOWO, который участвовал в уборке снега. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По предварительным данным, инцидент случился около 02:00 возле дома № 317. В этот момент на дороге работала снегоуборочная техника, и самосвал находился в процессе загрузки снега. Водитель Nissan двигалась по улице Кирова, однако не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.
Очевидцы утверждают, что столкновение произошло на высокой скорости, что привело к серьезным повреждениям легкового автомобиля. На место аварии оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Женщина-водитель получила травмы и была госпитализирована. В настоящее время ее состояние уточняется, а медицинские специалисты оказывают необходимую помощь.
Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку обстоятельств аварии. Рассматриваются возможные причины ДТП, включая превышение скорости, гололед и техническое состояние автомобиля.