Стали известны подробности задержания директора АО «САХ» Александра Южакова

Posted 18 февраля, 04:31
Published 18 февраля, 04:31
Modified 18 февраля, 07:16
Updated 18 февраля, 07:16
По версии следствия, директор АО «СпецАвтоХозяйство» мог вымогать взятку у предпринимательницы через посредника. Предполагается, что женщина передела имущественные права на коммерческую организацию. Стоимость фирмы превышает 45 млн рублей.
Якобы по требованию Александра Южакова женщина переписала 100% доли компании на посредника. Когда документы были подписаны, то посредника задержали с поличным. Он сознался и избежал уголовной ответственности.
В отношении директора «САХ» возбуждено дело по факту получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он задержан.