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Posted 18 февраля, 04:31

Published 18 февраля, 04:31

Modified 18 февраля, 07:16

Updated 18 февраля, 07:16

Фирму переписали на посредника

Стали известны подробности задержания директора АО «САХ» Александра Южакова

18 февраля 2025, 04:31
Фото: 1MI. Фирму переписали на посредника
Сюжет
АО "САХ": уголовные дела и перспективы
В Новосибирске был задержан директор АО «САХ» Александр Южаков, о чем сообщили в СКР и ФСБ региона.

По версии следствия, директор АО «СпецАвтоХозяйство» мог вымогать взятку у предпринимательницы через посредника. Предполагается, что женщина передела имущественные права на коммерческую организацию. Стоимость фирмы превышает 45 млн рублей.

Якобы по требованию Александра Южакова женщина переписала 100% доли компании на посредника. Когда документы были подписаны, то посредника задержали с поличным. Он сознался и избежал уголовной ответственности.

В отношении директора «САХ» возбуждено дело по факту получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он задержан.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Уголовное дело#Взятка#АО САХ#АО "САХ": уголовные дела и перспективы
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