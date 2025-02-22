В преддверии 23 февраля в Новосибирской области пересчитали мужчин

Интересные тенденции наблюдаются в брачной статистике. Основная часть мужчин решает вступить в семейную жизнь в возрасте от 23 до 29 лет. Однако в 2023 году семеро юношей стали мужьями уже в 16 лет. В то же время 706 мужчин оформили брак после 60 лет. Двое жителей региона решили жениться в 86 лет, доказывая, что любовь не знает границ во времени.