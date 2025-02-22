В преддверии 23 февраля в Новосибирской области пересчитали мужчин

Posted 22 февраля, 07:56
Published 22 февраля, 07:56
Modified 22 февраля, 07:58
Updated 22 февраля, 07:58
По данным Новосибирскстата, на начало 2024 года в Новосибирской области проживает 1 275,4 тысячи мужчин, что эквивалентно 45,7% всего населения региона. Демографическая картина показывает, что численность мужчин уступает женской. Хотя при рождении мальчиков больше, чем девочек, ситуация меняется после 26 лет — мужское население начинает сокращаться. Особенно заметен этот разрыв среди пожилых людей: к 75 годам женщин становится вдвое больше.
Средний возраст мужчины в Новосибирской области составляет 37,8 года. Городские жители немного моложе — в среднем 37,4 года, тогда как сельские мужчины достигают 39-летнего возраста. В возрастную категорию от 18 до 30 лет, которая считается наиболее активной, входит 179,8 тысячи мужчин, что составляет 14,1% от общего числа. Подавляющее большинство представителей сильного пола предпочитают жить в городах — 1 004,5 тысячи человек (78,8%), а в сельской местности проживает 270,9 тысячи мужчин (21,2%).
Интересные тенденции наблюдаются в брачной статистике. Основная часть мужчин решает вступить в семейную жизнь в возрасте от 23 до 29 лет. Однако в 2023 году семеро юношей стали мужьями уже в 16 лет. В то же время 706 мужчин оформили брак после 60 лет. Двое жителей региона решили жениться в 86 лет, доказывая, что любовь не знает границ во времени.
Несмотря на то что продолжительность жизни мужчин в среднем ниже, чем у женщин, среди них тоже есть долгожители. В регионе насчитывается 2,5 тысячи мужчин, перешагнувших 90-летний рубеж, причем 83,9% из них живут в городах.