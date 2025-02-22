atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля, 07:56

Published 22 февраля, 07:56

Modified 22 февраля, 07:58

Updated 22 февраля, 07:58

Шеренга мужчин

В преддверии 23 февраля в Новосибирской области пересчитали мужчин

22 февраля 2025, 07:56
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Шеренга мужчин

В Новосибирской области перед 23 февраля назвали точное число мужчин

В преддверии Дня защитника Отечества Новосибирскстат опубликовал свежие данные о численности мужчин в регионе.

По данным Новосибирскстата, на начало 2024 года в Новосибирской области проживает 1 275,4 тысячи мужчин, что эквивалентно 45,7% всего населения региона. Демографическая картина показывает, что численность мужчин уступает женской. Хотя при рождении мальчиков больше, чем девочек, ситуация меняется после 26 лет — мужское население начинает сокращаться. Особенно заметен этот разрыв среди пожилых людей: к 75 годам женщин становится вдвое больше.

Средний возраст мужчины в Новосибирской области составляет 37,8 года. Городские жители немного моложе — в среднем 37,4 года, тогда как сельские мужчины достигают 39-летнего возраста. В возрастную категорию от 18 до 30 лет, которая считается наиболее активной, входит 179,8 тысячи мужчин, что составляет 14,1% от общего числа. Подавляющее большинство представителей сильного пола предпочитают жить в городах — 1 004,5 тысячи человек (78,8%), а в сельской местности проживает 270,9 тысячи мужчин (21,2%).

Интересные тенденции наблюдаются в брачной статистике. Основная часть мужчин решает вступить в семейную жизнь в возрасте от 23 до 29 лет. Однако в 2023 году семеро юношей стали мужьями уже в 16 лет. В то же время 706 мужчин оформили брак после 60 лет. Двое жителей региона решили жениться в 86 лет, доказывая, что любовь не знает границ во времени.

Несмотря на то что продолжительность жизни мужчин в среднем ниже, чем у женщин, среди них тоже есть долгожители. В регионе насчитывается 2,5 тысячи мужчин, перешагнувших 90-летний рубеж, причем 83,9% из них живут в городах.

Стало известно, сколько жительницы Новосибирска потратят на подарок к 23 февраля
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, насколько увеличилось число разводов в Новосибирской областиИноземное имя для мальчика набирает популярность в Новосибирской областиЧто подорожало больше всего: Новосибирскстат опубликовал данные об инфляции
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Мужчины#Статистика#Женщины#23 февраля#Возраст#Брак
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика