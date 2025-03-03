Глава СКР Бастрыкин контролирует ситуацию с бродячими собаками в Новосибирске

Posted 3 марта, 04:31
Published 3 марта, 04:31
Modified 3 марта, 04:33
Updated 3 марта, 04:33
В Новосибирске вновь обострилась проблема с бродячими собаками. После серии нападений агрессивных животных на горожан в Следственный комитет России поступила жалоба, на которую лично отреагировал председатель ведомства Александр Бастрыкин. Ведомство инициировало проверку и взяло ситуацию под контроль.
Последний случай нападения произошел в феврале, когда стая бездомных собак атаковала 16-летнюю девушку. Животные укусили её за руку, и, как сообщают местные жители, это далеко не единственный подобный инцидент. Нападения на детей и взрослых фиксируются регулярно, а число обращений в надзорные органы продолжает расти. После поступления жалобы Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета по Новосибирской области Евгению Долгалеву провести тщательную проверку и доложить о её результатах. Вопрос взят на особый контроль центральным аппаратом СКР.
Параллельно в Новосибирске расследуется уголовное дело о халатности чиновников, возбужденное после гибели женщины, которую загрызли собаки на улице Малыгина в Ленинском районе. Этот случай вызвал громкий скандал не только в Новосибирске, но и за его пределами, и стал поводом для обсуждения мер по контролю за численностью бездомных животных.