Глава СКР Бастрыкин контролирует ситуацию с бродячими собаками в Новосибирске

Последний случай нападения произошел в феврале, когда стая бездомных собак атаковала 16-летнюю девушку. Животные укусили её за руку, и, как сообщают местные жители, это далеко не единственный подобный инцидент. Нападения на детей и взрослых фиксируются регулярно, а число обращений в надзорные органы продолжает расти. После поступления жалобы Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета по Новосибирской области Евгению Долгалеву провести тщательную проверку и доложить о её результатах. Вопрос взят на особый контроль центральным аппаратом СКР.