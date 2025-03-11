Новосибирского учителя физкультуры обвинили в избиении школьников

По словам родителей, 28 февраля 9-летний ученик позвонил матери с уроков, сообщив о наказании со стороны преподавателя. Мальчик описал, как учитель схватил его за воротник, ударил ногой в спину и толкнул, из-за чего ребенок упал, получив растяжение связок руки и ушибы. Другой девочке педагог якобы нанес синяк под глазом, а также использовал нецензурную лексику в её адрес.