Новосибирского учителя физкультуры обвинили в избиении школьников

Posted 11 марта, 10:09
Published 11 марта, 10:09
Modified 11 марта, 10:11
Updated 11 марта, 10:11
В одной из школ Новосибирска разгорелся скандал, связанный с действиями учителя физкультуры. Родители второклассников заявили, что педагог систематически унижал детей и применял к ним физическую силу.
По словам родителей, 28 февраля 9-летний ученик позвонил матери с уроков, сообщив о наказании со стороны преподавателя. Мальчик описал, как учитель схватил его за воротник, ударил ногой в спину и толкнул, из-за чего ребенок упал, получив растяжение связок руки и ушибы. Другой девочке педагог якобы нанес синяк под глазом, а также использовал нецензурную лексику в её адрес.
После обращения родителей директору педагог первоначально признал факт «дисциплинарных мер», заявив: «Ну да, пару раз пришлось воздействовать». Однако позже он полностью отверг обвинения, утверждая, что травмы дети получили из-за собственной неосторожности во время игр.
Одна из матерей рассказала, что её дочь неоднократно подвергалась психологическому насилию. По её словам, учитель позволял себе фразы вроде: «Ты что, больная?» или «Сядь, а то в стену впечатаю», пишет КП-Новосибирск. Родители подчеркивают, что подобное поведение наблюдалось и в предыдущие годы, но жалобы игнорировались.
После коллективного заявления родителей дело передано в Следственный комитет. Возбуждена процессуальная проверка по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Педагог временно отстранён от работы, однако в родительском чате ходят слухи о возможном его возвращении. Ранее мы назвали топ-5 поликлиник Новосибирска, куда боятся обращаться пациенты.