Прокуратура проверяет ЧП с самолетом до Новосибирска в Фергане

Прокуратура анализирует соблюдение норм авиабезопасности и прав пассажиров. В фокусе — корректность действий экипажа, техническое обслуживание самолёта перед вылетом и процедуры информирования пассажиров при форс-мажоре. Если нарушения подтвердятся, авиаперевозчику грозят штрафы и ужесточение контроля со стороны регуляторов. Это не первый случай приостановки полётов S7 Airlines из-за технических проблем.