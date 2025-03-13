Прокуратура проверяет ЧП с самолетом до Новосибирска в Фергане

Posted 13 марта, 04:09
Published 13 марта, 04:09
Modified 13 марта, 04:11
Updated 13 марта, 04:11
После экстренной посадки самолёта авиакомпании «Сибирь» в аэропорту Ферганы 12 марта прокуратура организовала проверку. Причиной стали подозрения в технической неисправности воздушного судна, предположительно связанной с дефектами шасси.
Лайнер, выполнявший рейс в Новосибирск, был отстранён от эксплуатации сразу после приземления. Обратный вылет отменили, а 160 пассажиров разместили в зоне аэровокзала для ожидания резервного борта.
Прокуратура анализирует соблюдение норм авиабезопасности и прав пассажиров. В фокусе — корректность действий экипажа, техническое обслуживание самолёта перед вылетом и процедуры информирования пассажиров при форс-мажоре. Если нарушения подтвердятся, авиаперевозчику грозят штрафы и ужесточение контроля со стороны регуляторов. Это не первый случай приостановки полётов S7 Airlines из-за технических проблем.