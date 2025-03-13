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Posted 13 марта, 04:09

Published 13 марта, 04:09

Modified 13 марта, 04:11

Updated 13 марта, 04:11

Началась проверка

Прокуратура проверяет ЧП с самолетом до Новосибирска в Фергане

13 марта 2025, 04:09
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Началась проверка
Транспортная прокуратура инициировала расследование из-за ЧП с лайнером в Узбекистане.

После экстренной посадки самолёта авиакомпании «Сибирь» в аэропорту Ферганы 12 марта прокуратура организовала проверку. Причиной стали подозрения в технической неисправности воздушного судна, предположительно связанной с дефектами шасси.

Лайнер, выполнявший рейс в Новосибирск, был отстранён от эксплуатации сразу после приземления. Обратный вылет отменили, а 160 пассажиров разместили в зоне аэровокзала для ожидания резервного борта.

Прокуратура анализирует соблюдение норм авиабезопасности и прав пассажиров. В фокусе — корректность действий экипажа, техническое обслуживание самолёта перед вылетом и процедуры информирования пассажиров при форс-мажоре. Если нарушения подтвердятся, авиаперевозчику грозят штрафы и ужесточение контроля со стороны регуляторов. Это не первый случай приостановки полётов S7 Airlines из-за технических проблем.

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