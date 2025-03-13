ХК «Сибирь» огласил антирейтинг игроков сезона: кто оказался в аутсайдерах

Тревор Мерфи, набравший 56 очков (13+43), возглавил список защитников, но его полезность (−20) и частые позиционные ошибки вызвали критику: «Не успевает за соперником, провоцирует контратаки». Лидер по игровому времени (24:14 за матч) стал и лидером разочарований.