ХК «Сибирь» огласил антирейтинг игроков сезона: кто оказался в аутсайдерах

Posted 13 марта, 02:00
Published 13 марта, 02:00
Modified 13 марта, 02:02
Updated 13 марта, 02:02
По завершении сезона «Сибирь» представила статистику, выделив самых слабых хоккеистов. Анализ основан на ключевых показателях: забитые шайбы, передачи, полезность, игровое время и количество матчей.
Тэйлор Бек, несмотря на 15 голов и 36 ассистов в 53 играх, получил звание «самого бесполезного» из-за рейтинга −23. Болельщики отметили, что после новогоднего отрезка его игра резко ухудшилась: «Перестал влиять на розыгрыш большинства, терял концентрацию без причин».
Тревор Мерфи, набравший 56 очков (13+43), возглавил список защитников, но его полезность (−20) и частые позиционные ошибки вызвали критику: «Не успевает за соперником, провоцирует контратаки». Лидер по игровому времени (24:14 за матч) стал и лидером разочарований.
Энди Андреофф улучшил игру: 20 голов, 60% выигранных вбрасываний, пик — 81% в финальном матче. По полезности, самым надежным защитником стал Егор Мартынов (0) и Федор Гордеев (-1). Ранее игрок Владимир Бутузов получил серьёзную травму на выездном матче.