В Новосибирске подешевели автомобили с пробегом: изучаем предложения рынка

Инжекторную «семерку» 2010 года выпуска предлагают приобрести за 130 тысяч рублей. Продавец владеет машиной более 9 лет, до этого она сменила еще двух хозяев. «Техническая часть на 5, двигатель на 5, работает как часики, коробка на 5, ходовая часть обслужена», — ну как не позариться на такое предложение.