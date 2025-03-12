В Новосибирске подешевели автомобили с пробегом: изучаем предложения рынка

Posted 12 марта, 09:53
Published 12 марта, 09:53
Modified 12 марта, 13:15
Updated 12 марта, 13:15
Согласно данным аналитиков портала Drom, в феврале текущего года средняя стоимость подержанных машин в Новосибирской области упала на 10 процентов по сравнению с февралем 2024. При этом число предложений со стороны продавцов значительно выросло. Сейчас средняя стоимость б/у автомобиля в регионе составляет 956 тыс. рублей.
Динамика ценообразования различается по сегментам рынка. Лидерами падения стоимости стали машины производства КНР — они за год подешевели на 21%. Машины корейских брендов на вторичном рынке за год стали дешевле на 13%. У японских и немецких моделей за год средняя цена снизилась на 7%.
Эксперты портала составили топ-5 самых продаваемых на вторичном рынке моделей. Давайте посмотрим реальные предложения из этого списка. Круг наших интересов мы ограничили моделями, выпущенными в период с 2010 по 2015 год.
Эта модель держит пальму первенства много лет подряд. Автомобиль с левым рулем, сошедший с конвейера в 2010 году, можно купить за 1,1 млн рублей. Владелец уверяет, что машина в отличном состоянии.
Аналогичная модель следующего поколения, выпущенная в 2013 году, представлена в одном из автосалонов. За нее просят 1,239 млн рублей. Пробег 156 тысяч километров, установлена сигнализация Starline, все узлы и агрегаты автомобиля прошли предпродажную техническую подготовку. Продавец обещает гарантийное обслуживание, срок его не указан.
Модель 2015 года выставлена на продажу за 1,769 млн. Хозяин уверяет, что пробег 83 тысячи настоящий, кузов и стекла целые, машину эксплуатировали бережно и немного, только по Новосибирской области. Владелец готов не только к продаже, но и к обмену на более дешевый автомобиль с доплатой.
На втором месте в списке наиболее продаваемых подержанных автомобилей еще одна «народная» модель, но она популярна среди тех, кто любит так называемый представительский класс, но на по-настоящему шикарную машину денег не хватает.
А вот Camry 2010 года в салоне можно взять за 1,455 млн рублей. «Легенда японского автопрома! Надежный, проверенный временем седан в строгом черном цвете. Безаварийная эксплуатация, оригинальный ПТС, сигнализация. Автомобиль прошел комплексную проверку и полную предпродажную подготовку», — говорится в объявлении.
За модель в белом исполнении, выпущенную в 2015 году, владелец просит 1,89 миллиона. Автомобиль в хорошем состоянии, без ДТП, в собственности с 2019 года. Из дополнительного оборудования — установлена защита двигателя, сигнализация PANDORA с меткой, блокировка на КПП.
Впрочем, есть предложения и дороже, при этом более «возрастные». Черную машину в 50-м кузове 2014 года выставили на продажу за 2,2 млн рублей. Владелец рассказывает об идеальном состоянии автомобиля с пробегом 209 тысяч километров: «Двигатель и автомат уверенно работают без каких-либо замечаний. Ходовая часть в прекрасном состоянии. В фарах установлены качественные диодные линзы. Возможна проверка на квалифицированном сервисе»
Третью строку рейтинга предпочтений покупателей б\у автомобилей занимает заднеприводная классика АвтоВАЗа. Надо заметить, что эта модель снята с производства в 2012 году, и основную массу представленных на вторичном рынке экземпляров составляют машины заметно старше, чем очерченный нами временной интервал. Но будем придерживаться заявленных параметров.
Инжекторную «семерку» 2010 года выпуска предлагают приобрести за 130 тысяч рублей. Продавец владеет машиной более 9 лет, до этого она сменила еще двух хозяев. «Техническая часть на 5, двигатель на 5, работает как часики, коробка на 5, ходовая часть обслужена», — ну как не позариться на такое предложение.
А вот совершенно неожиданное предложение — Лада 2011 года за 379 тысяч рублей. Это гораздо выше, чем среднерыночные цены. Но владелец говорит об эксклюзивности своего лота: «С уверенностью могу заявить, что 7-ку этого года в лучшем состоянии не найти. Машина с одним собственником и родным пробегом, что большая редкость».
Пробег заявлен 63 тысячи километров, красивый цвет «Снежная королева» вероятно, тоже повлиял на ценообразование.
Но вернемся к более адекватным объявлением. Сошедшая с ВАЗовского конвейера в 2012 году «семерка» предлагается к продаже за 260 тысяч рублей. По документам у нее тоже только один хозяин, да и пробег указан всего 76 тысяч километров.
«Двигатель тянет отлично, масло не употребляет, ходовая вся в отличном состоянии, скорости все на месте, не хрустят не вылетают, кузов в отличном состоянии в дтп не участвовал, родной окрас, по электрике работает абсолютно всё», — просто песня, а не машина.
Не останавливаясь подробно на конкретных предложениях, окинем взором другие модели, которые пользовались популярностью на рынке подержанных автомобилей в Новосибирской области в феврале 2025 года.
Четвертое место у Лада 2114 Самара. Ее средняя стоимость — 235 тысяч рублей. Замыкает пятерку Honda CR-V, в среднем за эту модель просят 1 млн рублей. Во вторую пятерку входят Subaru Forester, Honda Accord, Hyundai Solaris, Toyota RAV4 и Toyota Vitz.
Ранее мы рассказывали о скандальной ситуации — жители Новосибирска пытались продать свои машины через салон, но остались без денег.