Экс-жительница Новосибирска бросила пятерых детей и пришла на «Мужское и женское»

Posted 12 марта, 07:22
Published 12 марта, 07:22
Modified 12 марта, 07:24
Updated 12 марта, 07:24
Семейный скандал разгорелся в Алтайском крае. На шоу «Мужское/Женское» (16+) пришла Марина Ковалева, которая воспитывает двоих детей своей племянницы Татьяны Какоткиной. Она желает лишить горе-мать родительских прав. Сама же родительница бросила пять детей на произвол судьбы: одни живут у тети, двое у прабабушки и самый старший сын раньше был у отца, но сейчас находится на попечении Татьяны.
Родственники женщины утверждают, что та ведет аморальный образ жизни, включая злоупотребление алкоголем, а дети ей вовсе не нужны. Однако сама Татьяна говорит, что у нее был сложный период: она вынужденно отказалась от детей и отдала их близким, пока устраивает свою жизнь в Новосибирске. Правда, там родительница прожила меньше недели и вернулась к себе домой. Сейчас она встречается с мужчиной, в чьем доме и проживает, но условия там оставляют желать лучшего: именно в это жилище женщина планирует перевезти ребятишек.
Татьяна утверждает, что помогает детям финансово, однако временные опекуны говорят обратное. Так как лишения родительских прав не было, а дочки и сыновья живут по доверенности, то она получает пособия, но вот высылать все суммы пока не спешит.
Своих ребятишек жительница Алтайского края навещала лишь пару раз за несколько лет: они не получали даже поздравления в значимые даты, а о подарках не могло быть и речи. Интересуется детьми женщина лишь по переписке и раз в пару месяцев.
Сразу с приходом в студию, мать заявила, что не понимает, почему ее хотят лишить родительских прав, ведь несовершеннолетние находятся под ее содержанием (пособия). Эта информация вызвала смех у ведущих.
«Мне про тебя сразу все стало понятно. Детей ты не увидишь. У тебя их отберут по суду сразу лишением родительских прав», — сказал Александр Гордон.
Что касается самого взрослого сына Татьяны, то студия ужаснулась, узнав, как на самом деле живет мальчик. Сейчас его мать не работает, ссылаясь на воспитание ребенка. Однако в школе его характеризуют весьма негативно: ученик плохо обучается, грубит одноклассникам и учителям. Когда к ним домой приехали журналисты, то стало ясно: школьник и пьет и курит сигареты наравне со взрослыми. Сама мать ничего сделать с этим не может, ведь сын живет с ней только несколько месяцев.
«Мне что сделать с ним, если я его от отца таким привезла? Мне его убить?», — ответила на вопрос женщина.
Сейчас Татьяна не работает, как и ее сожитель. Доход приносит лишь мальчик, которого забрали у отца из-за систематических избиений.
«Взрослая баба. Сидит на шее у 11-летнего ребенка», — высказалась Юлия Барановская.
По словам прабабушки, горе-мать меняет мужчин, а детей уже и вовсе своих не знает. Сами ребятишки отказываются жить с такой родительницей.
Также в студии подняли вопрос органов опеки, которые до сих пор не добились лишения Татьяны прав на несовершеннолетних. Представители не вышли на связь со съемочной группой по разным причинам, а также они не прислушиваются к жалобам тети и прабабушки, воспитывающих детей. Александр Гордон обратился к Генпрокурору РФ, с информацией, что органы опеки отказываются представлять интересы детей по непонятным причинам.
Эксперты в конце выпуска заявили:
«Татьяну нужно лишать родительских прав. Ребенка необходимо изымать из семьи, пока он не превратился в уголовника, маньяка или убийцу, что, в принципе, через пару лет с такими чудесными родителями, мы получим еще одного преступника. Это та ситуация, когда детям будет лучше вне пределах данной семьи».
«Послушайте, Татьяна. Лучшее, что вы сможете сделать для своих детей — это от них отказаться!».
Возлюбленный главной героини шоу сказал в конце передачи, что половины информации о своей даме сердца даже не знал, на что ведущие предположили, что он выставит ее на улицу. Родители Татьяны готовы забрать старшего мальчика к себе и заявили, что им такая дочь не нужна. Ранее мать инвалида из Новосибирска высказалась о шоу «Мужское и женское».