Экс-жительница Новосибирска бросила пятерых детей и пришла на «Мужское и женское»

Родственники женщины утверждают, что та ведет аморальный образ жизни, включая злоупотребление алкоголем, а дети ей вовсе не нужны. Однако сама Татьяна говорит, что у нее был сложный период: она вынужденно отказалась от детей и отдала их близким, пока устраивает свою жизнь в Новосибирске. Правда, там родительница прожила меньше недели и вернулась к себе домой. Сейчас она встречается с мужчиной, в чьем доме и проживает, но условия там оставляют желать лучшего: именно в это жилище женщина планирует перевезти ребятишек.