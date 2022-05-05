В Новосибирске может полностью закрыться завод Coca-Cola

В Новосибирске может полностью закрыться завод Coca-Cola
В Новосибирске может полностью закрыться завод Coca-Cola
Сегодня, 09:09БизнесФото: pixabay.com
Компания The Coca-Cola Company ранее приостановила свою деятельность на территории России. Теперь, российские компании могут полностью закрыться в РФ, о чем сообщил гендиректор Джеймс Квинси.

Американская The Coca-Cola Company может полностью завершить свою работу в России. Об этом 4 мая сообщил генеральный директор компании Джеймс Квинси.

После событий в мире компания The Coca-Cola Company временно приостановила свою деятельность в нашей стране. При этом ее представители уточняли, что на заводах сохранят рабочие места.

Джеймс Квинси добавил, что если обстановка в мире не улучшиться, то компания может полностью закрыть свой бизнес в стране.

В России у The Coca-Cola Company есть 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков, в том числе в Новосибирске. Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite.

Напомним, ранее Henkel рассказал о будущем завода и сотрудников в Новосибирской области. Немецкая компания заявляла, что уходит с рынка в регионе. Однако в минтруда региона не поступало информации, что сотрудников предприятия начнут сокращать. В самой фирме объяснили, что завод продолжит свою работу, с выплатой зарплаты работникам.

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